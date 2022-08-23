Знижка 80% на ліцензії ERP-системи від Microsoft для українських компаній

Для підтримки українського бізнесу компанія Microsoft пропонує 80% знижки на ліцензії ERP-cистеми Microsoft Dynamics 365 Business Central. Пропозиція діятиме 2 роки з дати замовлення нових ліцензій або з дати продовження існуючих ліцензій (renewal) при умові розміщення замовлення до 30.06.2023.

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Про Dynamics 365 Business Central

ERP від Microsoft створена для автоматизації бізнес-процесів підприємств різних галузей та розмірів. Це система відкритого коду, що дозволяє вести бухгалтерський, податковий та управлінський облік за міжнародними стандартами й місить модулі обліку заробітної плати та кадрів. А локалізація системи забезпечує ведення бізнесу відповідно до вимог місцевого законодавства і регулярно оновлюється з виходом нових законів.

Більше про локалізацію системи за посиланням.

Business Central є одним із 72 бізнес-рішень Microsoft, що забезпечує можливість легкої та зрозумілої інтеграції в межах єдиної екосистеми.

Чому зараз це так важливо?

Загалом знижки такого масштабу — це рідкість для програмного забезпечення світового рівня. І якщо ви досі користуєтесь російським софтом, то дана пропозиція чи не найкращий стимул для його заміни саме зараз.

Тут важливо розуміти, що починаючи з президентського Указу № 133/2017, в якому йшлося про санкції щодо постачальників «1С» та «Парус», і завершуючи військовою агресією країни походження цих програм, питання етики йде пліч-о-пліч з питанням безпеки. Тож це не про пошуки альтернативи, а про оптимізацію та убезпечення бізнесу шляхом впровадження якісного та надійного рішення.

Якщо ж ви серед тих, хто тільки задумається над впровадженням ERP-системи, то Microsoft Dynamics 365 Business Central може стати вдалим рішенням для автоматизації бізнес-процесів за європейськими стандартами, що створює сприятливі умови для масштабування вашого бізнесу та пошуку нових можливостей.

Міжнародні амбіції потребують відповідних рішень

Якщо ви як власник чи управлінець бізнесу задумуєтесь над залученням іноземних інвестицій, виходом на міжнародні ринки чи фондову біржу, то Business Central може стати тим самим оптимальним рішенням.

Одним з головних є те, що система базується на принципі audit trail, що служить сигналом безпеки та прозорості вашого бізнесу для зовнішніх аудиторів, кредиторів, інвесторів, потенційних покупців чи інших зацікавлених осіб на прогресивному ринку.

Крім того, система адаптована під законодавства 93 країн, що дозволить легко підлаштувати її під бізнес-процеси, якщо ви вирішили відкрити бізнес, наприклад, у Польщі, Німеччині чи Кіпрі.

Простота розгортання

Система зручна не лише у користуванні, а й у налаштуванні. Велика частка користувачів розгортають систему самостійно. Проте якщо ви хочете отримати детальну консультацію для конкретно вашого бізнесу й зробити інтеграцію системи максимально ефективною, радимо залучити експертів.

До ваших послуг

Компанія SMART business має статус Microsoft Gold Partner і протягом 13 років надає консультації, забезпечує навчання клієнтів та успішно впроваджує рішення на основі продуктів Microsoft в більш ніж 60 країнах у світі. Тож якщо вас зацікавила Microsoft Dynamics 365 Business Central і ви хочете проконсультуватись зі спеціалістами, заповнюйте форму на сайті.