Авиакомпания Flynas возобновит рейсы из Эр-Рияда во Львов

Бюджетная авиакомпания Flynas (Саудовская Аравия) весной 2022 года возобновит прямые рейсы из Эр-Рияда во Львов.

Как сообщает avianews, лоукостер внес полеты в расписание с 3 мая с частотой три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Авиабилеты в обе стороны без багажа стоят $720. По информации издания, такая стоимость объясняется длительностью рейса, который продолжается 5,5 часа, и тем, что рейс ориентирован на туристов из Саудовской Аравии, которые с наступление жары в своей стране отправляются в более прохладные регионы.

Напомним, Flynas появился на украинском рынке летом 2021 года. В июне авиакомпания полетела в киевский аэропорт "Борисполь", в июле открыла рейсы во Львов.

Маршрутная сеть Flynas в Украину включала пять направлений: Эр-Рияд – Киев, Джедда – Киев, Эр-Рияд – Львов, Джедда – Львов и Эль-Касим – Львов. Последние два маршрута выполнялись как один совмещенный рейс с промежуточной посадкой.

Осенью Flynas свернула четыре из пяти маршрутов. На сегодняшний день авиакомпания выполняет только один рейс – Эр-Рияд – Киев.

В издании отмечают, что саудовский лоукостер решил полететь в Украину после того, как власти Саудовской Аравии разрешили с мая поездки своих граждан за границу.

Ранее сообщалось, что в 2021 году из Саудовской Аравии в Украину приехало туристов на 24 000% больше, чем годом ранее. Гости оставили в стране около 100 млн долларов.