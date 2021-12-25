Из аэропорта "Львов" открыли новый маршрут в Польшу (ФОТО)

Польская авиакомпания LOT Polish Airlines открыла новый авиарейс из Львова в город Зелена Гура (Польша).

Как сообщает пресс-служба аэропорта Львов, авиарейсы стартовали 24 декабря.

Вылет из Зеленой Гуры во Львов будет выполняться в пятницу в 22:40, прилет во Львов – в 00:20.

Отправление из Львова в пятницу в 7:40, прилет – в 9:10.

Ранее сообщалось, что новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines открыла авиарейсы по маршруту Харьков – Львов.

Рейсы Харьков – Львов выполняются дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

21 декабря Air Ocean Airlines начала прямые рейсы между Киевом и Ивано-Франковском.

Официальная презентация новой украинской авиакомпании Air Ocean Airlines состоялась 22 ноября в киевском аэропорту "Жуляны".