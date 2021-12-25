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Транспорт
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Из аэропорта "Львов" открыли новый маршрут в Польшу (ФОТО)

Авиарейсы стартовали 24 декабря
Фото: Facebook/Аэропорт "Львов"

Польская авиакомпания LOT Polish Airlines открыла новый авиарейс из Львова в город Зелена Гура (Польша).

Как сообщает пресс-служба аэропорта Львов, авиарейсы стартовали 24 декабря.

Фото 2 — Из аэропорта "Львов" открыли новый маршрут в Польшу (ФОТО)

Вылет из Зеленой Гуры во Львов будет выполняться в пятницу в 22:40, прилет во Львов – в 00:20.

Фото 3 — Из аэропорта "Львов" открыли новый маршрут в Польшу (ФОТО)

Отправление из Львова в пятницу в 7:40, прилет – в 9:10.

Ранее сообщалось, что новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines открыла авиарейсы по маршруту Харьков – Львов. 

Рейсы Харьков – Львов выполняются дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. 

21 декабря Air Ocean Airlines начала прямые рейсы между Киевом и Ивано-Франковском. 

Официальная презентация новой украинской авиакомпании Air Ocean Airlines состоялась 22 ноября в киевском аэропорту "Жуляны".

Автор:
Дмитрий Нарожный