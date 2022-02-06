КрАЗ выпустит суперлегкий грузовик

Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ) в середине 2022 года планирует выпустить суперлегкий городской грузовик КрАЗ-малыш из сегмента развозных грузовых автомобилей.

Об этом сообщил гендиректор "АвтоКрАЗа" Роман Черняк, передает "Кременчугская газета".

По словам Черняка, за 10 последних лет КрАЗ снизил грузоподъемность грузовых авто с 35 тонн до 5 тонн.

"Нами разработан городской КрАЗ из сегмента развозных грузовиков. Мы планируем где-то на лето еще одну модель малой грузоподъемности – в районе 5 тонн. Поверьте, раньше у нас был создан технологический цикл под большие машины и перейти на более малые машины очень непросто. Мы для этого закупаем новое, современное оборудование. Работаем над этим, чтобы расширить гамму машин, которые будем выпускать", – рассказал Черняк.

Данные о характеристиках, габаритных размерах и двигателе пока не раскрываются.

Новый суперлегкий КрАЗ сможет использоваться в городском цикле и будет оборудован разными надстройками.

В издании отмечают, что "АвтоКрАЗ" ежемесячно выпускает около 20 автомобилей. К концу 2021 года предприятие планировало увеличить показатель до 50 автомобилей в месяц.

Напомним, украинская компания Murmuration Technology, которая недавно была переименована в Coolon Motors, разработала легкий коммерческий электрический грузовик Coolon и уже готова начать его выпуск.

Ранее сообщалось, что Кременчугский автомобильный завод "АвтоКрАЗ" работает над выпуском электромобилей.