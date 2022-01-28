На реконструкцию аэропорта "Житомир" потратят более 800 млн грн

В марте 2022 года начнется реконструкция аэропорта "Житомир". Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Как передает пресс-служба мэрии, победителем тендера на реконструкцию аэропорта стала компания "Онур Конструкцион Интернешнл", снизившая ожидаемую стоимость закупки на 21 млн грн. Тендерное же предложение составило 800,5 млн грн.

Ранее ориентировочная стоимость закупки составляла 450 млн грн. Мэр пояснил, почему увеличилась стоимость проекта.

"Взлетно-посадочная полоса будет продлена не до 2 100 метров, как планировалось ранее, а до 2 500 метров (сейчас ее длина 1 650 метров). Также в проект добавили строительство других объектов аэропортной инфраструктуры, таких как: перрон для грузовых самолетов, радиотехнического оборудования, устройство светосигнального оборудования, расширение пассажирского перрона и так далее", – рассказал Сухомлин.

По его словам, прошлогодний тендер был отменен Антимонопольным комитетом из-за жалоб его участников.

Городской голова отметил, что решение о победителе тендера еще не окончательное: формально есть 10 дней на его обжалование.

"Договор о начале работ подпишем через 10 дней, и в марте уже начнется реконструкция аэропорта", – подчеркнул Сухомлин.

На реконструкцию аэродромного комплекса в бюджете общины предусмотрено 50 млн грн. Другой источник финансирования – государственный бюджет, что подтвердил Кабинет министров Украины.

В мэрии напомнили, что аэропорт "Житомир" может принимать международные рейсы: в прошлом году Кабинет министров предоставил ему статус международного.

Ранее сообщалось, что 12 августа 2021 года в международном пункте пропуска аэропорта "Житомир" был оформлен первый самолет.

Аэропорт "Житомир" открыли в 1939 году, однако после 1990 года он перестал принимать рейсы, из-за чего в 2011 году у него забрали Сертификат гражданского аэропорта.

Восстановить сертификат удалось в 2015 году, а в 2016 году аэропорт принял первый (технический) рейс после 25 лет простоя.