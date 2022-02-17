Отчет ВСК: проблемы "Укрзализныци" накапливались в 2015-2020 годах

Глава Временной следственной комиссии Юлия Гришина отметила необходимость объединить усилия парламента и Кабинета министров для интенсификации реформы железнодорожного транспорта и улучшения качества и безопасности перевозки пассажиров.

В частности, путем внедрения нормативно-правовых актов в работу "Укрзализныци", формирующих "Дорожную карту реформ".

Об этом шла речь при обсуждении финального отчета ВСК Верховной Рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога", сообщают "Українські новини".

По словам главы комиссии, в отчете были зафиксированы и диагностированы проблемы железной дороги, которые накапливались в течение 2015-2020 годов. Часть этих проблем решается уже сегодня.

"Благодаря работе ВСК и инициативному подходу новой команды Министерства инфраструктуры Украины удалось повысить тарифы на грузовые перевозки, что позволит УЗ уже в этом году получить плюс 14 миллиардов гривен. Еще на 4 миллиарда гривен меньше УЗ потратит благодаря введению прямых контрактов на закупку электроэнергии", – рассказала Юлия Гришина.

Парламент поддержал отчет Временной следственной комиссии по деятельности "Укрзализныци". В пресс-службе компании также отреагировали на принятие отчета ВСК.

"АО "Укрзализныця" подробно прорабатывает все предложения по улучшению работы компании, представленные в отчете, а также прорабатывает все возможности для урегулирования спорных вопросов, которые накапливались в работе "Укрзализныци" за все предыдущие годы", – говорится в пресс-релизе компании, который появился после принятия документа в Раде.

В частности, среди замечаний была отмечена необходимость вернуть вопрос реформирования железнодорожного транспорта Украины в поле зрения правительства.

"Этот вопрос был и должен быть в поле зрения правительства как единственного акционера и представителя народа Украины. Кроме того, правительство назначило ответственных лиц – новый профессиональный наблюдательный совет, состоящий из независимых членов, избираемых на прозрачном конкурсе, а также из представителей государства в наблюдательном совете", – добавили в АО "Укрзализныця".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках президентской программы стартовало масштабное обновление железной дороги. В частности, "Укрзализныця" получит 130 новых грузовых электропоездов производства французской компании Alstom.

Напомним, "Укрзализныця" совместно с "Ощадбанком" завершили оборудование всех 138 вокзальных касс, осуществляющих продажу билетов на поезда дальнего следования, терминалами для безналичного расчета.