"Укрзализныця" обустроила все кассы дальнего сообщения терминалами для безналичной оплаты

"Укрзализныця" совместно с "Ощадбанком" завершили оборудование всех 138 вокзальных касс, осуществляющих продажу билетов на поезда дальнего следования, терминалами для безналичного расчета.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В то же время отмечается, что процесс оборудования платежными терминалами касс, осуществляющих продажу билетов на пригородные поезда, все еще продолжается.

С начала года этот показатель вырос с 4,7% до 45,8%. Завершить процесс планируется в первом квартале 2022 года.

В "Укрзализныце" напомнили, что в 2021 году доля электронных билетов составила 68,5% от общего объема проданных, а в декабре прошлого года этот процент составил 77%.

Кроме того, идет работа над приложением "Укрзализныци" для покупки билетов, закончить предварительную разработку и начать бета-тестирование с привлечением пассажиров планируется во втором квартале 2022 года.

Напомним, в Госпродпотребслужбе заявили, что продажа электронных билетов через сайт "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua проводится с нарушением прав потребителей. В частности, им не сообщается информация о цене, включая плату за доставку, и условиях оплаты.

Отметим, доля покупок железнодорожных билетов через электронные сервисы в Украине по итогам 2021 года составила 68,5% общего объема.

Напомним, что продажу билетов в Facebook Messenger и Apple Messages УЗ запустила совсем недавно, в декабре, а через чат-боты в Viber и Telegram с октября.