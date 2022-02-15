Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" обустроила все кассы дальнего сообщения терминалами для безналичной оплаты

"Укрзализныця" обустроила все кассы дальнего сообщения терминалами для безналичной оплаты
"Укрзализныця" обустроила все кассы дальнего сообщения терминалами для безналичной оплаты

"Укрзализныця" совместно с "Ощадбанком" завершили оборудование всех 138 вокзальных касс, осуществляющих продажу билетов на поезда дальнего следования, терминалами для безналичного расчета.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В то же время отмечается, что процесс оборудования платежными терминалами касс, осуществляющих продажу билетов на пригородные поезда, все еще продолжается.

С начала года этот показатель вырос с 4,7% до 45,8%. Завершить процесс планируется в первом квартале 2022 года.

В "Укрзализныце" напомнили, что в 2021 году доля электронных билетов составила 68,5% от общего объема проданных, а в декабре прошлого года этот процент составил 77%.

Кроме того, идет работа над приложением "Укрзализныци" для покупки билетов, закончить предварительную разработку и начать бета-тестирование с привлечением пассажиров планируется во втором квартале 2022 года.

Напомним, в Госпродпотребслужбе заявили, что продажа электронных билетов через сайт "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua проводится с нарушением прав потребителей. В частности, им не сообщается информация о цене, включая плату за доставку, и условиях оплаты.

Отметим, доля покупок железнодорожных билетов через электронные сервисы в Украине по итогам 2021 года составила 68,5% общего объема. 

Напомним, что продажу билетов в Facebook Messenger и Apple Messages УЗ запустила совсем недавно, в декабре, а через чат-боты в Viber и Telegram с октября.

Автор:
Светлана Манько