Доля онлайн-продаж железнодорожных билетов в Украине выросла в 2021 году почти до 70%

Доля покупок железнодорожных билетов через электронные сервисы в Украине по итогам 2021 года составила 68,5% общего объема. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

При этом в течение года этот показатель также рос: в частности, в декабре доля онлайн-продаж билетов на поезда выросла уже до 77%. В целом же в 2021 году пассажиры УЗ купили 28,8 млн билетов через онлайн-сервисы и через кассы.

УЗ внедрила оформление билетов онлайн в 2012 году. С тех пор доля продаж билетов онлайн растет ежегодно: для сравнения, в 2020 году пассажиры приобрели онлайн 61,5% билетов.

"Укрзализныця" продолжает развитие онлайн-сервисов для удобства пассажиров. Так, за последний месяц УЗ и Visa возвращали 10% средств за проездные документы, приобретенные в чат-ботах УЗ в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages. Также онлайн можно купить билеты картой "е-Поддержка", - напоминают в госкомпании.

Напомним, что продажу билетов в Facebook Messenger и Apple Messages УЗ запустила совсем недавно - в декабре, а через чат-боты в Viber и Telegram - с октября.

Кроме того, по-прежнему действует привычный сайт booking.uz.gov.ua, причем купить билеты онлайн теперь можно не только по Украине, но и на поезда, следующие в Польшу (Перемышль и Варшаву). Однако на поезда в Австрию, Венгрию, Словакию и Молдову электронные продажи не распространяются.