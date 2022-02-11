УЗ уличили в нарушениях при продаже электронных билетов

Продажа электронных билетов через сайт "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua проводится с нарушением прав потребителей. В частности, им не сообщается информация о цене, включая плату за доставку, и условиях оплаты.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

"По результатам плановой проверки акционерного общества "Украинская железная дорога" установлено, что при приобретении "электронного проездного документа" через сайт предприятия booking.uz.gov.ua, потребителю не сообщается информация о цене, включая плату за доставку, и условиях оплаты", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет об отсутствии информации о:

стоимости постельного белья;

стоимости напитков по категориям вагонов (люкс, купе, плацкарт, сидячие первого класса, сидячие второго класса).

Кроме того, потребителям не предоставляется необходимая доступная, достоверная и своевременная информация о продукции для возможности сознательного и компетентного выбора. Это нарушает п. 3 ч. 2 ст. 13 и п. 6, ч. 1 ст. 15 Закона Украины "О защите прав потребителей".

В настоящее время решается вопрос о привлечении компании к административно-хозяйственной ответственности в соответствии с п. 7 ст. 23 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Кроме того, специалисты Госпродпотребслужбы направили запрос в Государственную налоговую инспекцию относительно стоимости реализованных проездных документов (билетов) "Укрзализныци". Это необходимо для расчета штрафных санкций в размере тридцати процентов стоимости полученной для реализации партии товара, выполненной работы, оказанной услуги, согласно статье 23 Закона Украины "О защите прав потребителей" с целью объективного принятия решения.

Отметим, доля покупок железнодорожных билетов через электронные сервисы в Украине по итогам 2021 года составила 68,5% общего объема.

Напомним, что продажу билетов в Facebook Messenger и Apple Messages УЗ запустила совсем недавно, в декабре, а через чат-боты в Viber и Telegram с октября.