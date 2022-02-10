"Укрзализныця" за 64 млн грн планирует спроектировать пассажирские платформы Kyiv City Eхpress

"Укрзализныця" объявила тендер для разработки проектно-сметной документации пассажирских платформ проекта Kyiv City Eхpress.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, к участию УЗ приглашает архитекторов и архитектурные бюро.

Согласно условиям тендера, компания-победитель до конца года должна спроектировать около 60 железнодорожных платформ для 30 станций и остановочных пунктов в Киеве и области. Все они станут частью проекта Kyiv City Eхpress.

По данным системы Prozorro, ожидаемая стоимость работ составит 64 млн 265 тысяч 870 грн. Сам аукцион состоится 18 февраля 2022 года. Конечный срок подачи тендерных предложений 17 февраля 2022 года.

В УЗ отмечают, что речь идет об архитектурно-строительных решениях и решениях по инженерным сооружениям и сетям.

При разработке проектно-сметной документации должны быть учтены нужды и маломобильного населения. В частности, установлены пандусы, пешеходные переходы через рельсы и тактильная навигация.

Кроме этого, проект также предусматривает турникетные системы, информационные табло, камеры видеонаблюдения, средства экстренного вызова помощи и энергоэффективное освещение.

Все платформы должны быть оборудованы навесами, альтернативными источниками энергоснабжения и подогревом части платформ – шириной 1 метр от края.

Также на всех платформах планируют установить урны для раздельного мусора и велопарковки.

В УЗ добавили, что предпочтение будет отдаваться материалам и конструкциям отечественного производства.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" завершила реконструкцию участка Васильков — Васильков-2, в результате пригородные поезда City Express будут курсировать в центр этого города.