"Укрзализныця" за 2021 год получила почти полмиллиарда гривен чистой прибыли

В 2021 году "Укрзализныця" получила 457,5 млн грн чистой прибыли, в то время как в 2020 году был чистый убыток около 12 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ж/д предприятия, по итогам прошлого года "Укрзализныця" получила чистый доход от реализации продукции в сумме 86,6 млрд грн, что на 15% выше, чем в 2020 году.

В частности, доход от грузовых перевозок вырос на 11,2%, до 72,3 млрд грн, от пассажирских перевозок – на 50,7%, до 6,23 млрд грн.

EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации – Delo.ua) компании в прошлом году выросла на 42,8%, до 14,5 млрд грн.

"Оперативная ежедневная работа с грузовладельцами, которая дала нам прирост грузопотока, а также поднятый тариф на грузовые перевозки, эффективное прозрачное распределение вагонов на аукционах позволили компенсировать 1,4 млрд грн убытка за первую половину 2021 года и вывести компанию в прибыль по результатам года", – заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Согласно представленному финансовому плану УЗ на 2022 год, доходы от деятельности АО "Укрзализныця" запланированы на сумму в 101 млрд 977,9 млн грн. Чистая прибыль прогнозируется на сумму 1 млрд 680,9 млн грн.

Напомним, за 2020 год убытки "Укрзализныци" составили 11,9 млрд грн. В Счетной палате заявили, что причиной этого стали невыполнение планов грузовых перевозок, курсовые разницы, непрофильные активы и обслуживание кредитов.

За первую половину 2021 года УЗ тоже понесла убытки на сумму около 1,5 млрд грн. Они вызваны сокращением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода.