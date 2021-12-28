Финансовые результаты ТОП-15 госкомпаний: треть заявляют об убытках за три квартала 2021 года

15 крупнейших государственных компаний Украины, выбранных правительством для реформы корпоративного управления, отчитались о финансовых результатах за 9 месяцев 2021 года.

Информацию о выполнении показателей финансовых планов этих компаний обнародовал "Марлин".

10 из 15 предприятий отчитались о прибыли. Наибольшую прибыль получили "Укргидроэнерго" на сумму 9,14 млрд грн; "Оператор газотранспортной системы Украины" – 5,8 млрд грн; "Энергоатом" – 2,35 млрд грн; "Администрация морских портов" – 1,44 млрд грн и "Укроборонпром" – 797 млн ​​грн.

Финансовые результаты топ-15 госкомпаний за три квартала: Инфографика "Марлин"

Отдельно следует отметить финансовые результаты "Нафтогаза". Так, компания отчиталась за три квартала 2021 года о прибыли 9,78 млрд грн отдельного юридического лица "Нафтогаз". Однако также компания отчиталась о совокупном чистом убытке 4,37 млрд грн группы предприятий, которыми управляет "Нафтогаз".

"Среди убыточных предприятий оказались "Укрэнерго" с 2,74 млрд грн убытка, "Укрзализныця" с 461 млн грн ущерба, "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) – 328 млн грн убытка, "Автомобильные дороги Украины" – 118 млн грн убытков и "Украэрорух" 77,5 млн грн убытков”, – сообщает "Марлин".

Транспортные компании собственные убытки объясняли влиянием ограничений из-за Covid-19, ГПЗКУ – снижением доходов из-за проблем с китайским контрагентом, а "Укрэнерго" – специальными обязательствами перед зеленой энергетикой.

"Приведенные финансовые показатели промежуточные. Окончательные выводы о финансовом состоянии ТОП-15 госкомпаний можно сделать по результатам всего 2021 года”, – отмечает "Марлин".

Например, за 11 месяцев этого года "Укрзализныця" уже отчиталась, что получила 227,3 млн грн чистой прибыли. "Украэрорух" в третьем квартале 2021 года получил 183 млн грн чистой прибыли – впервые с доковидного 2019 года. Поэтому есть шансы, что эти две компании также станут прибыльными по результатам полного календарного года.

Напомним, в прошлом году правительство определило ТОП-15 госкомпаний для реализации реформы корпоративного управления в соответствии с Руководящими Принципами Организации экономического сотрудничества и развития.