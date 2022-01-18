В Польше ожидают, что "Укрзализныця" отменит ограничения на транзит грузов, — СМИ

Польская железная дорога PKP ожидает отмены транспортных ограничений на транзит грузов в страну, которые с 20 января должны вступить в силу со стороны "Укрзализныци".Об этом сообщает польский портал Inwestycje.pl.

"В связи с исчерпыванием возможности проведения переговоров группой PKP под эгидой PKP SA, я хотел бы повторить, на этот раз публично, наши ожидания по "Укрзализныце". Мы ожидаем отказа от введенных и запланированных транспортных запретов и возобновления бесперебойного движения между нашими странами", – заявил член правления PKP SA Анджей Ольшевский.,

По словам исполняющего обязанности президента PKP Cargo Владислава Щепковского, запрета на перевозку нагруженных и пустых вагонов транзитом через Украину в Польшу приведет к финансовым и имиджевым потерям обеих сторон.

По заявлению PKP, с 30 ноября 2021 года УЗ ввела запрет на принятие к перевозке всех грузов, отправляемых в Польшу транзитом через Украину и в: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдову и Эстонию. А с 20 января 2022 в то же время в перечне транспортных ограничений УЗ было объявлено о полном ограничении на транзит через Украину в Польшу принадлежащих УЗ вагонов.

PKP Cargo — логистический оператор, входит в группу PKP. Это крупнейший железнодорожный перевозчик в Польше и второй по величине — в Европейском Союзе.

Напомним, в начале декабря 2021 года "Укрзализныця" вынужденно ограничила транзитные перевозки грузов по территории Украины в связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры.

"В этой связи пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки. Указанных объемов недостаточно для обеспечения перевозки в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию о запрете транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины", — заявили в УЗ.

Антикризисный штаб "Укрзализныци" подготовил программу кардинального обновления подвижного состава в ближайшие несколько лет. Рынок идею раскритиковал: бизнесу придется вложить десятки миллиардов в проект, который грозит стране экспортным коллапсом.