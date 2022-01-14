В "Слуге народа" упрекнули ЕИБ в задержке электрификации участка железной дороги Долинская – Николаев – Колосовка

Проект как часть коридора Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) был включен изданием "Зеркало недели" в перечень наибольших провалов использования международного льготного финансирования.

Проект, под который Европейский инвестиционный банк запланировал льготный кредит в 150 млн евро, предусматривал увеличение пропускной способности железной дороги в порты Николаева и значительное снижение расходов перевозчиков.

В частности, предполагалось электрифицировать 148 км железной дороги, обустроить более 111 км нового железнодорожного пути. Проект начался в 2018 году и должен закончиться через год, в 2023-м. Однако за прошедшие четыре года Мининфраструктуры не сумело использовать ни одной копейки из выделенных средств.

Как пишет Ukraine Rail Monitoring, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии к этому материалу в соцсетях заявил, что задержка проекта вызвана действиями самого ЕИБ.

"Деньги ЕИБ. Тендеры проводятся по правилам ЕИБ, решение о победителе принимает ЕИБ, платит Украина, ставка на сегодня не подарок", — написал политик.

По его словам, банк упразднил результаты первого тендера на исполнителя работ, который выиграла китайская компания CRCC. Второй тендер выиграл исполнитель из Казахстана, но объявление победителя затягивается. Арахамия считает, что тендер снова будет отменен.

Поэтому "Укрзалізниця" готовится выпустить евробонды под этот проект и провести тендер на Prozorro, чтобы все-таки выполнить задачи по электрификации.

Заметим, что согласно финплану УЗ на 2022 год компания ожидает привлечь 4,3 млрд грн на электрификацию участка Долинская - Николаев - Колосовка.