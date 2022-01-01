Вступил в силу запрет на заход в украинские реки российских судов

В Украине 1 января вступил в силу закон о внутреннем водном транспорте, который, среди прочего, предусматривает запрет на заход на внутренние водные пути Украины судов, плавающих под флагом государства-агрессора, которым украинское законодательство определяет Россию.

Кроме того, закон запрещает такой заход для судов, принадлежащих гражданам РФ или зарегистрированным на ее территории субъектам хозяйствования, равно как и принадлежащим физическим и юридическим лицам, попавшим под украинские санкции.

Также закон запрещает плавание под флагом Украины судов, которые ее граждане берут по договору бербоут-чартера и которые принадлежат России, россиянам, российским компаниям или фигурантам украинских санкций, либо же плавали под российским флагом перед заключением такого договора.

Документ исключает и саму регистрацию в Украине для внутреннего плавания судов, в том числе малых и спортивных судов и водных мотоциклов, которые принадлежат россиянам, российским компаниям, украинским компаниям, бенефициарами которых являются РФ или ее граждане, либо же фигурантам украинских санкций.

Следует отметить, что под внутренними водными путями закон понимает судоходные внутренние воды, к которым не относятся акватории морских портов, судоходные каналы и внутренние морские воды.

Данный закон был принят еще 3 декабря 2020 года и официально опубликован 9 января 2021 года. Напомним также, что этот документ был раскритикован компанией "Нибулон", являющейся одним из крупнейших агропроизводителей страны, имеющий при этом судостроительный завод в Николаеве и осуществляющей речные перевозки грузов по Днепру и Южному Бугу.