"Нибулон" недоволен принятым законом о речном транспорте: просит Зеленского ветировать его

В компании "Нибулон" выразили недовольство принятым Верховной Радой законом "О внутреннем водном транспорте", призвав президента Владимира Зеленского не подписывать его.

Об этом заявил заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти компании "Нибулон" Михаил Ризак на расширенном заседании Антикризисного совета общественных организаций Украины и Правления УСПП.

"Час назад приняли водный транспорт. Когда государства занимаются протекционистской экономикой, в Украине редакция закона сдает 2 отрасли: судостроение в Украине и судоходство. Могут ходить суда под любыми судами, в ЕС — только ЕС, в США — только США. РФ приняла в первом чтение закон, что на внутренних водных путях только на построенных в России верфях. Это приводит к миллиардным затратам", — отметил он.

Кроме того, по его словам, это нарушает регламенты Евросоюза и ранние распоряжения Кабмина.

"Миллиард гривень потерь. Мы говорим, что нет финансирования, и сами уничтожаем это финансирование", — подчеркнул Ризак.

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Он также утверждает, что судоходство под государственным флагом Украины неконкурентоспособно.

"Международные суда топливо в 2 раза дешевле. Надеемся на вето президента: 53, 9 и других статей закона", — резюмировал замглавы "Нибулона".

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте", регулирующий речные перевозки в Украине.