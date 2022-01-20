В Таиланде отменяют карантин

C 1 февраля в Таиланде вновь запустят программу Test&Go для тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщает Bangkok Post, с этого времени у лиц, вакцинированных от Covid-19, по прибытии в Таиланд будут брать тест на коронавирус, а затем еще один спустя пять дней.

По информации агентства, все туристы, которые прибывают в страну, также должны будут предоставить информацию о планируемом местонахождении.

В агентстве отмечают, что эту программу отменили около месяца назад из-за быстрого распространения штамма "Омикрон" и противоречивых данных об эффективности вакцин против него.

Как отмечает местное издание, этот шаг нацелен на поддержку туристического сектора страны, который сильно пострадал во время пандемии.

Параллельно власти страны приняли решение разрешить ресторанам продавать алкоголь до 23:00 (ранее действовал запрет на продажу после 21:00). Бары и ночные клубы при этом остаются закрытыми.

За время пандемии в Таиланде зафиксировали 2,35 млн случаев заражения коронавирусом, почти 22 тысячи человек скончались вследствие болезни.

Напомним, в декабре власти Таиланда решили вернуть требование к иностранцам проходить обязательный карантин по приезду в страну. Он может длиться от 7 до 10 дней.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года руководство Таиланда в два раза сократило срок карантина, который должны соблюдать по прибытии иностранные туристы.