Одна з найбільших в Європі криптовалютних бірж WhiteBIT та МЗС України підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю

Одна з найбільших в Європі криптовалютних бірж WhiteBIT та Міністерство закордонних справ України підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Згідно з документом, МЗС України надаватиме своєчасну та достовірну інформацію для громадян України, які через війну шукають тимчасового прихистку на території іноземних держав. WhiteBIT забезпечить необхідні технічні можливості та висвітлення інформації на своїх ресурсах, повідомила пресслужба компанії.



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Крім того, WhiteBIT забезпечить комплексну організаційну підтримку та допомогу для консульської служби України у країнах, де компанія має свої представництва. Також WhiteBIT підтримуватиме Антикризовий центр МЗС і цілодобовий call-центр для надання консультацій громадянам України. Серед іншого, меморандум передбачає підтримку технічного оснащення мобільних груп МЗС.

Як пояснили у WhiteBIT, компанія також сприятиме створенню безбар'єрного доступу для людей з порушеннями слуху до закордонних дипломатичних установ МЗС та їх послуг.

"У період війни і важких випробувань для України ми у компанії вважаємо, що бізнес обов'язково повинен підтримувати і допомагати державі та нашим громадянам. І наша співпраця з МЗС – яскравий приклад успішної та ефективної колаборації бізнесу та державних інституцій. WhiteBIT має власні представництва на території іноземних держав, у нас є можливості, ресурси і бажання допомогти українцям, які вимушено виїхали за кордон. Крім того, ми маємо технічний, інформаційний та ІТ-потенціал, який, я впевнений, стане в нагоді для МЗС та України і допоможе наблизити нашу перемогу", — розповів CEO WhiteBIT Володимир Носов.

CEO WhiteBIT Володимир Носов

У WhiteBIT нагадали, що компанія вже має досвід успішної співпраці з українськими державними сервісами. Зокрема нещодавно криптовалютна біржа оперативно запустила інтеграцію з державним сервісом "Дія", яка дозволила суттєво пришвидшити процедуру верифікації користувачів для здійснення операцій на криптовалютному ринку.

Також компанія WhiteBIT створила спільний проєкт з WhitePay, де кожен охочий може обрати з більш ніж 90 криптовалют та відправити кошти на допомогу МОЗ або постраждалим мирним людям під час війни в Україні.

ДОВІДКА

WhiteBIT – це централізована криптовалютна біржа з командою, що налічує 400+ осіб. Платформа підтримує фіатні валюти (гривні, долари, євро тощо). Головна мета компанії – досягти масового впровадження технології блокчейн та розширити криптовалютну спільноту, надаючи безпечну та просту у використанні платформу. WhiteBIT – крупна криптовалютна біржа Європи, лідер в Україні, відповідає всім вимогам KYC та AML, а її послугами користуються понад 2 мільйони клієнтів.

Сьогодні WhiteBIT входить у ТОП-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА.

Для прикладу, завдяки передовим технологіям WhiteBIT гарантує швидке внесення та зняття коштів. Депозити та зняття здійснюються за допомогою карток Visa та Mastercard, а також через партнерські платіжні системи. Зокрема, компанія є партнером кіберспортивної платформи FACEIT, а також співпрацює з lifecell, яка є дочірньою компанією Turkcell, одного з найбільших операторів мобільного зв'язку в Туреччині.