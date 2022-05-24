Кабмін призначив нового гендиректора "Укртранснафти" для подолання паливної кризи

Кабінет міністрів звільнив з посади генерального директора державної компанії "Укртранснафта" Миколу Гавриленка та призначив замість нього Володимира Ципенду. При цьому директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що це кадрове рішення було ухвалено з метою збільшити постачання палива в Україну.

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Згідно з розпорядженням уряду №410-р від 23 травня Кабмін погодив "Нафтогазу" призначення Цепенди та підписання з ним контракту як гендиректор "Укртранснафти"

Микола Гавриленко обіймав посаду гендиректора "Укртранснафти" з осені 2015 року. З 2019 року він очолював дивізіон "Нафтогазу" "Нафта".

За інформацією директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, Цепенда раніше обіймав посаду начальника "Укртрансгазу".

"За моїми даними, прем'єру обґрунтували необхідність звільнення Гавриленка недостатніми успіхами в проекті реверсного запуску нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс". У країні паливна криза, ринок мобілізований на пошук нафтопродуктів. Подейкують, що однією з умов нещодавнього продовження контракту Кабміну з Вітренко була найактивніша участь НА" постачання палива. Незадовго до цього в НАКу з'явився Володимир Бичков, який очолив трейдинг", - написав Куюн на своєму Facebook

Куюн пише, що державний оператор намагатиметься шукати унікальні можливості для імпорту, щоб не створювати зайвого тиску за напрямками, де сьогодні активно працює приватний бізнес.

Найбільш перспективним джерелом для постачання палива є Угорщина, з якою Україна з'єднана нафтопродуктопроводом "Прикарпатзахідтранс".

"Переговори з угорським MOL "Укртранснафта" розпочала ще на початку травня і домовилася про транспортування 35 тис. т дизпалива щомісяця. Але це мають бути не угорські ресурси, а постачання українських трейдерів, які отримали можливість привозити пальне з далеких європейських рубежів, зливати їх до Угорщини з подальшим транспортуванням в Україну. MOL у свою чергу заявив, що власних ресурсів немає, але пообіцяв постачати цілих 5000 тонн (1,5% від наших мінімальних потреб)", - зазначає Куюн.

За словами експерта, фахівці оцінюють потенціал цього напряму у 200 тис. т нафтопродуктів, оскільки є технічна можливість поступового прокачування як дизпалива, так і бензину.

"Оскільки нафтопродуктопровід зараз перебуває в управлінні "Укртранснафти", заміна його керівника була потрібна Вітренко ще й з точки зору ефективності реалізації проекту", - зазначає Куюн.

Нагадаємо, з моменту скасування державного регулювання ціни на українські АЗС істотно зросли. Заправитися у Києві можна на кількох АЗС.

17 травня Кабінет Міністрів України призупинив державне регулювання ціни на паливо. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС.

Зазначимо, що Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби.

Експерти та учасники ринку сумніваються, що саме по собі скасування державного регулювання допоможе наповнити український ринок паливом.