Кабмин назначил нового гендиректора "Укртранснафты" для преодоления топливного кризиса

Кабинет министров уволил с должности генерального директора государственной компании “Укртранснафта” Николая Гавриленко и назначил вместо него Владимира Ципенду. При этом директор консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн считает, что данное кадровое решение было принято с целью увеличить поставки топлива в Украину.

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Согласно распоряжению правительства №410-р от 23 мая Кабмин согласовал "Нафтогазу" назначение Цепенды и подписание с ним контракта в качестве гендиректора "Укртранснафты"

Николай Гавриленко занимал должность гендиректора "Укртранснефти" с осени 2015 года. С 2019 года он возглавлял дивизион "Нафтогаза" "Нефть".

По информации директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, Цепенда ранее занимал должность начальника "Укртрансгаза".

"По моим данным, премьеру обосновали необходимость увольнения Гавриленко недостаточными успехами в проекте реверсного запуска нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс". В стране топливный кризис, рынок мобилизован на поиск нефтепродуктов. Поговаривают, что одним из условий недавнего продления контракта Кабмина с Витренко было самое активное участие НАКа в поставках топлива. Незадолго до этого в НАКе появился Владимир Бычков, возглавивший трейдинг", — написал Куюн на своем Facebook

Куюн пишет, что государственный оператор будет пытаться искать уникальные возможности для импорта, чтобы не создавать лишнего давления по направлениям, где сегодня активно работает частный бизнес.

Наиболее перспективным источником для поставок топлива является Венгрия, с которой Украина соединена нефтепродуктопроводом "Прикарпатзападтранс".

"Переговоры с венгерским MOL "Укртранснафта" начала еще в начале мая и договорилась о транспортировке 35 тыс. т дизтоплива ежемесячно. Но это должны быть не венгерские ресурсы, а поставки украинских трейдеров, получивших возможность привозить горючее из дальних европейских рубежей, сливать их в Венгрии с последующей транспортировкой в ​​Украину. MOL в свою очередь заявил, что собственных ресурсов нет, но пообещал поставлять целых 5000 тонн (1,5% от наших минимальных потребностей)", — отмечает Куюн.

По словам эксперта, специалисты оценивают потенциал этого направления в 200 тыс. т нефтепродуктов, поскольку есть техническая возможность постепенной прокачки как дизтоплива, так и бензина.

"Поскольку нефтепродуктопровод сейчас находится в управлении "Укртранснафты", замена его руководителя была необходима Витренко еще и с точки зрения эффективности реализации проекта", - отмечает Куюн.

Напомним, с момента отмены государственного регулирования цены на украинских АЗС существенно выросли. Заправится в Киеве можно на нескольких АЗС.

17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Отметим, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы.

Эксперты и участники рынка сомневаются, что сама по себе отмена государственного регулирования поможет наполнить украинский рынок топливом.