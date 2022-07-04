Україна безкоштовно отримала 150 флаконів препарату для хворих на спінальну м'язову атрофію

Тринадцять українських лікарень вперше безоплатно отримали понад 150 флаконів препарату Spinraza, що застосовується для дітей зі спінальною м'язовою атрофією. Як зазначає Міністерство охорони здоров'я, один такий флакон коштує понад 100 тисяч доларів.

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"Сьогодні без перебільшення важливий день в історії української медицини. Ми не просто отримали дороговартісні ліки, яких ніколи раніше не було в Україні. Ми отримали найцінніше — можливість зберегти життя дітей, які страждають на рідкісні орфанні захворювання. Ми дякуємо донорам, які подарували для наших дітей цей шанс на життя", — прокоментувала заступниця міністра Марія Карчевич.

За даними МОЗ, в Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Рідкісна генетична хвороба ​​характеризується наростальною м'язовою слабкістю у всьому організмі. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату та зрештою приковує хворого до інвалідного візка та ліжка.

СМА є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей. За статистикою, ця хвороба вражає одного-двох немовлят з 10 тисяч новонароджених.

У світі існує три препарати, які використовуються для лікування СМА - Zolgensma, Evrysdi і Spinraza. Перший вводиться шляхом внутрішньовенної ін'єкції один раз дитині до 2-річного віку і зупиняє хворобу назавжди. Ці ліки вважаються найдорожчими у світі, адже коштують 2,125 мільйона доларів. Натомість два останні потрібно застосовувати протягом усього життя.

Spinraza — препарат, зареєстрований компанією Biogen (США), який вводять за допомогою ін'єкції безпосередньо в спинномозкову рідину через поперек. Перші три дози вводяться з інтервалом 14 днів, наступна через місяць, а надалі підтримувальні ін'єкції потрібні кожні чотири місяці.