Burda Media Ukraine приєднується до Глобального договору ООН

У січні 2022 року видавництво Burda Media Ukraine стало членом Глобального договору ООН. Цей реліз готувався до виходу 24 лютого, після місяців, направлених на збереження команди, ми повертаємося до взятих на себе зобов'язань. Ми будемо дотримуватися Десяти принципів Глобального договору за трьома напрямами: забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва, забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці, забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток.

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Burda Media Ukraine – це найбільший медіа холдинг з експертизою в медіа понад 23 роки, що включає в себе шість бізнес-юнітів по розробці, розвитку медійних продуктів та маркетингових рішень. Щомісячна аудиторія видань холдингу складає 3,5 млн. чоловік.

Відтепер компанія впроваджує sustainable-політику і буде намагатися скоротити показники вуглецевого сліду від виробництва та покращувати показники кліматичних змін. З цією ціллю Burda Media Ukraine - перше в країні видавництво, яке підписало Глобальний договір ООН, у результаті якого буде створена стратегія сталого розвитку та впроваджена у медіа компанію. Ці значущі зміни продовжують глобальні sustainable ініціативи, які вже неминучі у світовому контексті.

Компанія присутня на ринку з 1997 року та на сьогоднішній день налічує 105 працівників по всій Україні. І всі ці роки Burda Media Ukraine намагається пропагувати ідеї, що втілені ООН в Глобальний договір, підтримує Цілі сталого розвитку, розповсюджує знання та інформацію про гендерну рівність на ресурсах Ліза та Marie Claire, про здоровий спосіб життя та здоров’я дітей на ресурсі Моя дитина. Задля розповсюдження знань щодо sustainable у різних сферах та відповідності цілям ООН, на ресурсах Burda Media Ukraine були зроблені окремі розділи «Sustainable», в яких під різним кутом розглядаються питання сталого розвитку в Україні та світі.

Протягом 23 років компанія Burda Media Ukraine сприяла скороченню використання паперу у виробничих процесах, повністю перейшла на програмне забезпечення віддаленого доступу працівників, що дозволило зменшити показники вуглецевого сліду від виробництва засобів масової інформації та співпрацювати з експертами по всій Україні. Створила доступні для замовлення PDF аналоги друкованих версій журналів холдингу Burda Media Ukraine.

У сучасних умовах ми будемо фіксувати екологічні злочини росії проти Україні та розповсюджувати не тільки у україномовному просторі але й у світовому.

«На мою думку, така компанія як наша, що комунікує з аудиторією понад 3,5 млн. людей щомісяця, не може стояти осторонь глобальних процесів, особливо зараз. Ми маємо формувати нові передові наративи та допомагати нашій аудиторії змінювати світ на краще. Тепер ми зможемо удосконалювати нашу діяльність та переймати досвід міжнародних компаній членів Глобального договору ООН. Ставши першим в Україні видавництвом, яке стало членом Глобального договору ООН, сподіваємося бути прикладом для наших колег, щоб будувати sustainable галузь». – говорить Генеральний директор компанії Burda Media Ukraine Андрій Вдовиченко.

«Одними з основних напрямів сталого розвитку для нас є гендерна рівність і видання холдингу Burda Media Ukraine вже багато зробили для цього в Україні. Насамперед, співвідношення загальної кількості працівниць у компанії та на керівних посадах вища, ніж працівників. Tone of voice таких видань як Ліза, Marie Claire – це різноманіття життєвих сценаріїв для жінок в Україні. З першого дня війни ми працюємо, щоб забезпечити доцільною інформацією жінок, розповсюдити історії жінок на війні. Я впевнена, що зараз впровадження sustainable стратегії більш ніж доцільне, тому що саме зараз у нас є шанс розбудувати не тільки галузь але й державу у sustainable форматі», - Лагутіна Катерина, керівник з впровадження стратегії сталого розвитку Burda Media Ukraine

Мережа Глобального договору ООН в Україні

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об'єднаних Націй). Це найбільша у світі асоціація корпоративно відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.