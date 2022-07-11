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Як проводити операції з бізнес нерухомістю в період воєнного часу
Сьогодні про юридичні аспекти на ринку нерухомості під час воєнного стану розповідає юрист компанії «Сканбі» — онлайн-сервісу пошуку людей в держреєстрах.
Відразу після введення воєнного стану ринок нерухомості завмер. Уряд на два місяці фактично заблокував доступ до державних реєстрів. Нотаріуси та реєстратори не могли засвідчувати угоди з нерухомістю.
Але вже 19 квітня 2022 року Кабмін пом'якшив обмеження і дозволив укладати угоди з нерухомим майном (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF#n5).
Нові правила купівлі-продажу комерційної нерухомості
- Нотаріус, який проводить операцію повинен бути включений до Переліку нотаріусів, яким дозволено проводити операції з нерухомістю в умовах воєнного часу (https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS36930)
- Зареєструвати угоду можна тільки на території України, де не проходять активні бойові дії.
- Заборонено купівлю-продаж нерухомості на територіях, які входять до “Переліку обмеженого доступу” (https://ips.ligazakon.net/document/view/RE37809).
- Угоди з нерухомістю дозволено укладати тільки в межах області, де знаходиться нерухоме майно.
Тобто, якщо продавець знаходиться в Дніпрі, а нерухомість у Львівській області, оформити угоду з таким майном не вдасться. Сторонам доведеться приїхати у Львівську область.Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Заборонено проводити операції з нерухомістю, якщо з дати останньої угоди по ньому пройшло менше місяця. Але є виняток: оформлення права власності в порядку спадкування.
Оренда комерційної нерухомості під час воєнного стану. Чи можна не платити?
Орендну плату необхідно продовжувати платити навіть під час воєнного стану.
Зазвичай в договорі оренди сторони встановлюють порядок дій у разі форс-мажору. Наприклад, в договорі може бути прописано, що в разі непередбачених обставин орендар звільняється від орендної плати.
Якщо в договорі оренди немає спеціальних положень, то відносини орендаря і орендодавця регулюються Цивільним і Господарським кодексами України.
- Орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися передбачені договором умови господарювання або суттєво погіршився стан об'єкта оренди. Про це сказано в частині 2 статті 286 Господарського кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15).
- Орендар має право вимагати зменшення плати, якщо в силу обставин, за які він не відповідає, істотно зменшилася можливість користування майном. Частина 4 статті 762 Цивільного кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text).
- Орендар звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. Частина 6 ст.762 Цивільного кодексу України.
Ці положення дозволяють переглянути зобов'язання орендаря з оплати оренди за наявності форс-мажорних обставин.
Обставини, що впливають на суму орендної плати
- Комерційна нерухомість знаходиться на непідконтрольній території.
- Об'єкт оренди неможливо використовувати за призначенням через евакуацію з території активних військових дій або обмежень і заборон в період воєнного стану.
- Пошкоджені комунікації і в приміщенні немає електрики, води і т. д.
Орендар повинен довести, що обставини обґрунтовані та об'єктивні.
Відсутність коштів через призупинення бізнесу не вважаються об'єктивною причиною для невиконання зобов'язань.