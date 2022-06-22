﻿ "Мрія" для Зеленського від студентів авіаційного: президент розповів чи відбудують літак

Студенти Національного авіаційного університету під час спілкування з президентом Володимиром Зеленським ще 19 травня оголосили про передачу Главі держави подарунка - макету літака “Мрія”, що справжній був знищений російськими військами у Гостомелі.

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А днями, модель "Мрії", подарована студентами, з’явилася в Instagram Володимира Зеленського. І він зауважив, що вважає літак "символом незламності та майбутньої перемоги", передає Delo.ua.

Та чи буде нова "Мрія"?

19 травня студенти НАУ спитали президента чи дозволить він їм - молодим авіаторам - долучитися до робіт з будівництва нової "Мрії" або ж відновлення зруйнованої.

Відповідаючи на це запитання, Зеленський зазначив, що добудова двійника "Мрії", який знаходиться на ДП "Антонов" - дуже коштовний проект.

Пошук грошей на його будівництво відбувається буквально на рівні президента, який вже обговорював це питання із президентом Туречини та керівниками інших держав.

Так чи інакше, добудову "Мрії" Зеленський назвав державницькою позицією. За його словами Україна буде прагнути це зробити на знак пам’яті про усіх героїчно загиблих під час цієї війни українських льотчиків.

"Це питання іміджу нашої держави. І питання щодо всіх прекрасних професійних льотчиків, які загинули на цій війні. Я думаю що це - вшановуючи їх пам’ять. І це дійсно героїчні люди, і скільки всього вони зробили. Вже можна сказати… - скільки життів вони зберегли на "Азовсталі", скільки льотчиків доставляли туди все: від зброї, закінчуючи водою їжею, і скільки поранених вони звідти забрали… і велика кількість таких льотчиків героїчно, на жаль, загинули. Тому побудувати "Мрію" заради пам’яті про наших героїв, я думаю, що це правильна державницька позиція і правильна "Мрія". Тому будемо обов'язково долучати вас (студентів - авіаторів, - ред) до цієї справи", - наголосив президент.

Що кажуть експерти

Знищена в ангарі гостомельського аеропорту "Мрія" відновленню не підлягає. Однак двійник літака - збудований на 60%. І його цілком можна добудувати. Головне - знайти фінансування.

Об’єм коштів, потрібний для завершення будівництва, оцінюється на рівні 800 млн дол. І як пояснює інженер "Антонова" Андрій Совенко, більша частина витрат залежатиме від обсягу сертифікаційних випробувань та ступеня пошкодження запчастин на зруйнованому літаку.

У ДП "Антонов" тим часом вже працюють над створенням міжнародного фонду для збору коштів на нову "Мрію".

Відбудуємо не тільки "Мрію"

Національний авіаційний університет, за словами ректора Максима Луцького, має намір відбудувати усю пошкоджену свою освітню інфраструктуру у філії м. Василькова, що також була знищена ворожими снарядами.

Максим Луцький

"Наш коледж зі Слов’янська ми евакуювали. Васильків розбомбили, але все ми відбудуємо", - сказав ректор, звертаючись до Зеленського.

Максим Луцький також наголосив, що увесь майже 40 тисячний колектив НАУ підтримує усі кроки президента, які сьогодні реалізовуються ним заради перемоги України.