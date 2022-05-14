- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Погрози РФ більше нікого не цікавлять, кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга, - Подоляк
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що погрози Російської Федерації більше нікого не цікавлять, та вважає, що кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга.
Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
"Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга", - зазначив він.
На його думку, саме так можна перекласти розмову президента Фінляндії Саулі Нііністе з російським президентом Володимиром Путіним із дипломатичної мови на звичайну.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін", - додав він.
Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Ніїністе 14 травня провів з російським президентом Володимиром Путіним телефонну розмову, під час якої сторони обговорили вступ Фінляндії до НАТО. Заявку на вступ до Альянсу планують подати у середині травня.
Президент Фінляндії зазначив, що вже під час їхньої першої зустрічі у 2012 році він сказав Путіну, що кожна незалежна нація максимально підвищує свою безпеку.