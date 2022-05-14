Угрозы РФ больше никого не интересуют, границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что угрозы Российской Федерации больше никого не интересуют и считает, что границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга.

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Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга", – отметил он.

По его мнению, именно так можно перевести разговор президента Финляндии Саули Ниинисте с российским президентом Владимиром Путиным с дипломатического языка на обычный.

"Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", - добавил он.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте 14 мая провел с российским президентом Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили вступление Финляндии в НАТО. Заявку на вступление в Альянс планируют подать в середине мая.

Президент Финляндии отметил, что уже во время первой встречи в 2012 году он сказал Путину, что каждая независимая нация максимально повышает свою безопасность.