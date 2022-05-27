РФ перекидає з Криму на Запоріжжя військову техніку та живу силу

Російські окупанти перекидають із Криму в Запорізьку область особовий склад та військову техніку, у тому числі "Гради".

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Про це повідомляє Запорізька військова адміністрація.

На Запорізькому напрямку противник обстрілював позиції українських військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

Крім того, угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

З Кримського півострова РФ перекидає свої сили – не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти.

Також відомо, що у бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – близько двох десятків тентованих вантажівок та стільки ж установок залпового вогню "Град".

Російські військові зводять третю лінію своєї оборони, перекидають підкріплення, щоб закріпитися та утримати свої позиції на півдні України.

Окрім того, окупанти знову обстріляли село Новояковлівку. У зв'язку з постійним обстрілом проводиться евакуація мешканців села з небезпечної зони.

У Бердянську ворог намагається переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів, а у Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти.

"Це свідчить про те, що Росія намагатиметься тримати окуповані території під своїм контролем. З цією ж метою ворог активізував трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів на окупованих територіях через засоби телерадіомовлення", - підкреслили в ОВА.

Також повідомляється, що фермери Мелітополя продають запаси зерна, оскільки бояться, що відмова віддавати зерно за безцінь окупантам може призвести до експропріації всіх запасів. Тому 25 травня у бік Криму поїхала колона із 20 фур, завантажених зерном. Номери на вантажівках було закрито.

Нагадаємо, що Путін напередодні підписав указ про застосування спрощення порядку отримання громадянства РФ для жителів Херсонської та Запорізької областей України, а також створених Росією на окупованих територіях "ДНР" та "ЛНР", які сама РФ тепер визнає як незалежні держави. Раніше такий порядок діяв лише для мешканців "окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Так, у Маріуполі окупаційна влада в середу, 25 травня, розпочала процедуру видачі російських паспортів.