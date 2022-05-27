РФ перебрасывает из Крыма на Запорожье военную технику и живую силу

Российские оккупанты перебрасывают из Крыма в Запорожскую область личный состав и военную технику, в том числе "Грады".

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Об этом сообщает Запорожская военная администрация.

На Запорожском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

Кроме того, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

С Крымского полуострова РФ перебрасывает свои силы – не только сухопутные войска, но и воздушный, и морской компоненты.

Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".

Российские военные возводят третью линию своей обороны, перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины.

Кроме того, оккупанты снова обстреляли село Новояковловку. В связи с постоянными обстрелами производится эвакуация жителей села из опасной зоны.

В Бердянске враг пытается убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов, а в Мелитополе захватчики планируют раздавать российские паспорта.

"Это свидетельствует о том, что Россия будет пытаться держать оккупированные территории под своим контролем. С этой же целью враг активизировал трансляцию пропагандистских информационных материалов на оккупированных территориях через имеющиеся средства телерадиовещания", - подчеркнули в ОВА.

Также сообщается, что фермеры Мелитополя продают запасы зерна, поскольку боятся, что отказ отдавать зерно за бесценок оккупантам может привести к экспроприации всех запасов. Поэтому 25 мая в сторону Крыма поехала колонна из 20 фур, загруженных зерном. Номера на грузовиках были закрыты.

Напомним, что Путин накануне подписал указ о применении упрощении порядка получения гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, а также созданных Россией на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", которые сама РФ теперь признает в качестве независимых государств. Ранее такой порядок действовал только для жителей "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Так, в Мариуполе оккупационные власти в среду, 25 мая, начали процедуру выдачи российских паспортов.