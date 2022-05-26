Россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины, - разведка

Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из русской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощно разворачивает сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины", – рассказал Вадим Скибицкий.

В эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, что Путин накануне подписал указ о применении упрощении порядка получения гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, а также созданных Россией на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", которые сама РФ теперь признает в качестве независимых государств. Ранее такой порядок действовал только для жителей "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Так, в Мариуполе оккупационные власти в среду, 25 мая, начали процедуру выдачи российских паспортов.