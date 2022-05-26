Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України, - розвідка

Перегрупування російських військ у Херсонській області та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях.

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На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький.

"У Херсонській області, на захопленій території Запорізької області, ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужно розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України ", - розповів Вадим Скибицький.

У це угруповання, крім сухопутних військ, входять повітряний та морський компоненти.

"Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали зміцнювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні споруди, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що Росія хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії захопити та утримувати ці території", – зазначив представник військової розвідки України.

Нагадаємо, що Путін напередодні підписав указ про застосування спрощення порядку отримання громадянства РФ для жителів Херсонської та Запорізької областей України, а також створених Росією на окупованих територіях "ДНР" та "ЛНР", які сама РФ тепер визнає як незалежні держави. Раніше такий порядок діяв лише для мешканців "окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Так, у Маріуполі окупаційна влада в середу, 25 травня, розпочала процедуру видачі російських паспортів.