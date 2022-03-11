В ООН отримали докази використання Росією касетних боєприпасів

Управління ООН з прав людини заявило, що організація отримала достовірні дані щодо кількох випадків застосування російськими військами касетних боєприпасів у війні проти України. Про це повідомляє видання Reuters.

В ООН упевнені, що застосування такої зброї можна прирівняти до воєнних злочинів. З'ясувалося, що організація має десятки спостерігачів в Україні, які працюють для розслідування, у тому числі, можливих військових злочинів.

Співробітникам ООН стало відомо, що з початку російського вторгнення 24 лютого в Україну загинуло не менше 549 мирних жителів, хоча реальна цифра, ймовірно, вища.

Російська армія використовує касетні боєприпаси для завдання ударів по населених пунктах.

Офіційний представник організації Ліз Тросселл зазначає, що застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне із принципами міжнародного гуманітарного права

"Нагадуємо російській владі, що завдання ударів по цивільних особах і цивільних об'єктах, а також так звані майданні обстріли міст і сіл, та інші форми невиборчих атак заборонені міжнародним правом і можуть бути прирівняні до військових злочинів", - наголосили в ООН.

Касетні бомби складаються з порожнього снаряда, який вибухає в повітрі, розкидаючи десятки або навіть сотні дрібніших "бомб" на великій території.

Російська армія веде війну як терористична організація - військові РФ бомбардують мирне населення. При цьому, вступаючи в бій із ЗСУ, окупанти зазнають великих втрат і відступають.

Наразі головними напрямками зосередження зусиль російських військ залишаються Київ, Маріуполь та просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжя.

У Маріуполі 10 березня частина будівлі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій виявилася зруйнованою внаслідок ворожого обстрілу. Раніше влада міста повідомила про загибель трьох людей внаслідок бомбардування дитячої лікарні 9 березня. До цього заявлялося лише про постраждалих серед 17 осіб.