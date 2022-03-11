В ООН получили доказательства использования Россией кассетных боеприпасов

Управление ООН по правам человека заявило, что организация получила достоверные данные о нескольких случаях применения российскими войсками кассетных боеприпасов в войне против Украины. Об этом сообщает издание Reuters.

В ООН уверены, что применение такого оружия можно прировнять к военным преступлениям. Выяснилось, что у организации есть десятки наблюдателей в Украине, который работают для расследования, в том числе, возможных военных преступлений.

Сотрудникам ООН стало известно, что с момента начала российского вторжения 24 февраля в Украину погибло не менее 549 мирных жителей, хотя реальная цифра, вероятно, выше.

Российская армия использует кассетные боеприпасы для нанесения ударов по населенных пунктах.

Официальный представитель организации Лиз Тросселл отмечает, что применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права

"Напоминаем российским властям, что нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам, а также так называемые площадные обстрелы городов и сел, и другие формы неизбирательных атак запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям", — подчеркнули в ООН.

Кассетные бомбы состоят из полого снаряда, который взрывается в воздухе, разбрасывая десятки или даже сотни более мелких "бомб" по большой территории.

Российская армия ведет войну, как террористическая организация - военные РФ бомбят мирное население. При этом, вступая в бой с ВСУ, оккупанты несут большие потери и отступают.

Сейчас главными направлениями сосредоточения усилий российских войск остаются Киев, Мариуполь и продвижение по Кривому Рогу, Кременчугу, Никополю и Запорожью.

В Мариуполе 10 марта часть здания Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям оказалась разрушена в результате вражеского обстрела. Ранее власти города сообщили о гибели трех человек в результате бомбардировки детской больницы 9 марта. До этого заявлялось лишь о пострадавших в числе 17 человек.