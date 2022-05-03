UkraineDataVerse: як поскаржитися на спекулянтів та шахраїв, які заробляють на війні

IT-компанії GoMage та Sellbery створили волонтерський проект UkraineDataVerse для допомоги українському бізнесу та простим українцям. Головною особливістю проекту є Telegram-бот , який допомагає фіксувати різні випадки спекуляцій: необгрунтоване підвищення ціни на оренду, транспортні послуги, дефіцитні товари або малодоступні сервіси.

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Команда UkraineDataVerse запустила проект наприкінці квітня як відповідь на запитання: чим ще я можу допомогти своїй країні? “Найкраще допомагати виходить у тому, що ти добре розумієш. У нашому випадку – це бізнес, бо ми є його частиною (українською та міжнародною) вже останні 12 років. Ми розуміємо, що українські підприємці та громадяни – особливо ті, які вимушено переїжджають – можуть зіткнутись із непрозорою діяльністю представників місцевого бізнесу. Тому ми й створили цю інформаційну базу,” – розповідає один із членів волонтерської команди Михайло Полєщук.

Як працює Telegram-бот?

Кожен українець може подати заявку, вказавши область, район, назву бізнесу або ім'я людини, яка веде недобросовісну діяльність. Після цього команда UkraineDataVerse ретельно перевіряє кожне звернення та передає дані до Бюро економічної безпеки України. Також, всі порушники будуть публічно освітлені у загальній базі на одній зі сторінок сайту.

Чим ще допомагають волонтери з UkraineDataVerse?

Окрім агрегації спекулянтів та шахраїв, проект допомагає ще у трьох напрямках: бойкот товарів та послуг країни агрессора, контакти для релокації бізнесу, можливість отримати та надати допомогу.

До розділу “Бойкот” входять компанії, які 1) продовжують працювати на території країни-агресора та її прибічників; 2) вийшли з Росії, але частково; 3) працюють в Україні, але належать російським підприємцям. Перед додаванням компанії до публічної бази волонтери перевіряють інформацію на достовірність через аналітичну онлайн-систему YouControl (зокрема через міжнародний інструмент RuAssets), публічні дані, реєстри іноземних країн та особисті контакти.

Через інструмент “Взаємопоміч” збираються запити про допомогу від громадських організацій, бізнесів та приватних осіб. Користувачі можуть поділитись знаннями, досвідом або контактами з іншими підприємцями.

У розділі “Релокація бізнесу” зібрана інформація та контакти по регіонам, які можуть допомогти у вимушеному переїзді бізнесу з небезпечних територій.

Розробники проекту вже висвітлюють дані у розділах “Бойкот” та “Релокація бізнесу”, а також обробляють перші випадки шахрайства, які надійшли до Telegram-бота. Члени команди закликають всіх долучатися до його розвитку, поширювати інформацію, ділитися досвідом та робити свій вклад у найближчу перемогу.