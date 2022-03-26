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Суспільство
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Україна переходить на літній час: куди і коли переводити годинник

27 березня Україна перейде на літній час
27 березня Україна перейде на літній час

Сьогодні вночі, 27 березня, Україна перейде на літній час.

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Останньої неділі березня о 3:00 ми переводимо стрілки на годину вперед.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Для того, щоб перевести час, звичайно, не потрібно прокидатися о третій годині ночі. Переведіть годинник увечері, перед тим, як будете лягати спати.

А ось гаджети – телефони, планшети, комп'ютери та ноутбуки час переведуть автоматично. Переконайтеся, що функція автоматичного переходу на літній/зимовий час увімкнена. Для цього достатньо використовувати часовий пояс та час мережі інтернет.

На комп'ютері те саме. Якщо встановлено часовий пояс, перехід на літній час відбудеться автоматично.

Як відомо, в Україні переводять годинник двічі на рік: останньої неділі березня (на літній час) і останньої неділі жовтня (на зимовий час).

Автор:
Світлана Манько