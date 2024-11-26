100 військовослужбовиць завершили навчання з аеророзвідки для захисту України

В листопаді 2024 року завершила навчання та повернулась до виконання бойових завдань фінальна група аеророзвідниць, які проходили підготовку й отримали необхідне устаткування в межах проєкту "На захисті краси України".

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Проєкт "На захисті краси України" наприкінці липня 2023 року організували мережа магазинів EVA та фонд Dignitas. За мету ставили зібрати 8 млн грн на навчання та спорядження 100 аеророзвідниць для Збройних Сил України. Також своєю ініціативою організатори прагнули

● підкреслити роль жінок у військовій сфері;

● створити більше можливостей розвиватися в ЗСУ для жінок, які прагнуть отримати фахову підготовку та захищати України;

● підвищити технологічну спроможність українського війська завдяки підготовці жінок для роботи з FPV-дронами.

"В суспільстві все ще існують стереотипи про те, що жінці не місце в армії. А якщо й місце, то лише в харчовому блоці, з документами чи в медчастині. Такі проєкти, як наш, а головне, результати, які показують жіночі екіпажі, допомагають долати ці упередження, розширювати мобілізаційний потенціал, коли можна фокусуватися на рекрутингу не лише чоловіків, а й жінок, які в Україні є дуже професійними та не менш же завзято, ніж чоловіки, готові захищати свій дім", – зауважила директорка БФ Dignitas Люба Шипович.

До кінця вересня 2023 року проєкт підтримали понад 680 тис. людей. З урахуванням внеску EVA, який склав понад 1 млн грн, він зібрав майже 8,7 млн грн, перейшовши у практичну фазу закупівлі устаткування та навчання на курсі від команди Victory Drones, яка тривала близько року.

Курс навчання розрахований на 33 дні. За цей час група з 7-14 учасниць знайомиться з будовою та правилами ремонту обладнання, базовими прийомами керування та програмним забезпеченням для прошивки й налаштування дронів. Також передбачені заняття з тактичної медицини та мінної безпеки. Практичний блок включає польоти з навантаженням та освоєння тактики використання FPV.

Пройти курс виявили бажання понад 300 жінок, які направили свої анкети. Зокрема це й чинні військовослужбовиці з Третьої штурмової, Бригади "Лють" Національної гвардії України, 47-ї ОМБр "Маґура" тощо. Важливу інформаційну підтримку та адміністративний супровід кандидаток на проходження курсу забезпечила команда Руху VETERANKA. Зрештою з числа претенденток до проєкту змогли долучитись понад 150. 100 захисниць успішно завершили навчання, отримали сертифікати про присвоєння військово-облікової спеціальності (ВОС) зовнішнього пілота та отримали комплекти обладнання, що включають дрони, комплектуючі й засоби захисту.

"Нині випускниці курсу вдало виконують завдання на Донецькому, Харківському та Запорізькому напрямках. Деякі стали керівниками найефективніших підрозділів БПЛА. Дівчата очолюють інженерні команди з ремонту дронів та керують навчальними курсами для майбутніх FPV-пілотів. Ми вдячні всім, хто долучився до проєкту "На захисті краси України" і допоміг нам створити для них ці можливості. Також вдячні самим дівчатам за довіру, витримку та захист, який вони нам забезпечують ціною надвеликих зусиль", – прокоментувала керівниця PR-напряму EVA Олександра Гнатик.

"Сьогодні в ЗСУ служить більше 68 тис військовослужбовиць, 5 тис з них на передовій на рівні з чоловіками несуть службу в найзапекліших ділянках фронту. Залученість жінок і розвиток технологій в армії йдуть пліч-о-пліч. Аеророзвідка – сфера, яка найчастіше цікавить військовослужбовиць, і готова їх приймати. У розвиненій структурі не місце дискримінації, і чим більше розвиваються технології, тим менше місця залишається для упереджень, а здібність до розвитку професійних навичок навпаки набуває ваги. І тут - час жінок" – підсумувала Катерина Приймак, очільниця Руху VETERANKA.