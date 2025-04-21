Оборонні закупівлі: проблеми та юридичні рішення

Війна — це не лише вибухи на передовій, але й тиха битва за виживання бізнесу в тилу. Держава витрачає мільярди на закупівлі для армії, а бізнес опиняється під контролем правоохоронців, балансує між перевірками, податками та ризиком кримінальних справ. Як працювати за таких умов і не стати заручником системи?

Від 2022 року оборонні закупівлі входять до топ-3 державних витрат поряд із медициною та інфраструктурою. Бізнес, що працює з державою, має бути готовим до ретельних перевірок не тільки під час війни, але й після її завершення. Працювати так, ніби кожен контракт доведеться захищати в суді у межах господарської чи кримінальної справи.

Хто під ударом?

Ринок закупівель для оборонки — це складна система, де переплітаються інтереси багатьох гравців. Основними з них є виробники військової продукції та товарів подвійного призначення; міністерства та відомства, відповідальні за закупівлі; військові частини, КЕВ та інші кінцеві отримувачі продукції; посередники та логістичні компанії.

Головні проблеми бізнесу

Учасники оборонних закупівель найчастіше стикаються з кримінальними провадженнями за статтею 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

Ключова претензія — завищення цін на продукцію або постачання товарів, які нібито не відповідають умовам контракту.

Найпоширеніший сценарій: розслідування починається за статтею 191 КК України, а далі додаються статті 366, 364 і 209, щоб створити «комплексну справу».

Один із показових випадків — ситуація з компанією, що постачала тактичні рюкзаки для військових. Після укладення контракту бізнес став фігурантом справи за статтею 191 КК України (привласнення коштів). Слідчі заявили, що рюкзаки «не відповідають вимогам», хоча військова частина прийняла товар без зауважень. У підсумку — обшуки, заморожені рахунки та загроза розірвання контракту. Це не винятковий випадок, а поширена проблема, коли бізнес стає жертвою суб’єктивних оцінок або політичної кон’юнктури.

Аналізуємо ризики

Наведемо ключові претензії правоохоронців. Важливо, що вони у більшості бувають маніпулятивними та вигаданими.

Невизначеність у законодавстві:

Наприклад, спрощена процедура за постановою КМУ №1178 дозволяє здійснювати закупівлі без конкурсу, але не містить чіткого визначення «нагальної потреби». Це створює підстави для кримінальних проваджень за нібито необґрунтоване застосування спрощеної процедури.

Чи відсутність типових форм контрактів для міжнародних постачальників. Ця проблема призвела до десятка кримінальних справ проти чиновників МОУ, що підписали чи погодили «неякісні» контракти.

Слабкість інституцій, що повинні б були ставати на заваді тиску правоохоронців:

Починається все з інститутів судових експертиз, які під тиском роблять вигідні слідству експертизу. За нашим досвідом, до 50% експертиз зроблені на користь правоохоронців.

У більшості це стосується товарознавчих експертиз, що визначають ефемерний показник — «середню ринкову вартість».

І звичайно, ми досі не можемо вважати суди незалежними та об’єктивними. Все починається з необґрунтованих рішень про обшуки та арешти майна. Хоча через декілька років у судах можна знайти справедливість, але саме суд дозволяє розпочати будь-яку таку історію.

Блокування діяльності компанії та репутаційні ризики:

Підозра у завищенні цін або невідповідності продукції вимогам може призвести до обшуків, арештів рахунків та заморожування діяльності бізнесу.

Крім того, численні ухвали судів потрапляють у судовий реєстр і створюють репутаційні проблеми навіть тому бізнесу, який не мав проблем із законом. І це ми ще не говоримо про медійні проблеми, які можуть знищити репутацію за один день.

Рішення на випередження проблем

Ризик звинувачень у завищенні цін

Рішення:

Підготовка економічного обґрунтування ціноутворення.

Проведення товарознавчих експертиз (щодо вартості) та економічних (щодо ціноутворення) на стадії виконання контракту. Самостійний збір конкурентних пропозицій.

Ризик невідповідності продукції вимогам

Рішення:

Юридична експертиза всіх контрактів та актів приймання-передавання з детальним описом характеристик.

Проведення комплексних експертиз щодо визначення властивостей, складу та відповідності вимогам ще до участі у закупівлі.

Після завершення війни аудит всіх оборонних контрактів буде неминучим, тому краще підготуватися зараз. Уникнути проблем допоможуть такі інструменти захисту: юридичний аудит, правильне ведення документації, проведення власних експертиз та готовність до перевірок.