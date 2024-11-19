Розробники передали комплекс бомберів STING Mad Max роті "Фенікс"

Команда розробників, яку зібрав підприємець і волонтер Юрій Голик, передала комплекс STING Mad Max роті ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".

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Досвідчені пілоти отримають ефективну і витривалу "пташку", яка може доставити 3 кг вибухівки на територію, щільно захищену РЕБами. Про це розповів Голик на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, головна особливість бомбера – здатність працювати всупереч впливу радіолокаційних глушилок. Його сигнал рандомно змінює частоти, і тому РЕБ не можуть завадити ні керуванню, ні відеотрансляції.

Водночас, як додає волонтер, STING Mad Max не потребує GPS для орієнтування по місцевості, може літати місією за заданими координатами чи старувати без увімкнення камери.

Пілоти підрозділу "Фенікс" попередньо пройшли навчання. Виробники передали їм практичні й теоретичні знання, необхідні для користування Mad Max, адже ця модель має низку технічних особливостей. З одного боку, вони роблять її ефективнішою, з іншого – екіпаж має підготуватись, щоб використати їх на повну.

"Ці військові вже мають практичний досвід "співпраці" з різними ударними дронами. Тож наші бомбери у надійних руках. Впевнений, на ворога чекає багато вибухових сюрпризів. Mad Max – це поєднання сучасних технологічних рішень та рекомендацій пілотів-практиків. Тож ми зробили все необхідне з технічного боку, щоб українські бійці отримали ефективний та надійний ударний коптер", — зазначив Голик.

Нагадаємо, ударний коптер STING Mad Max офіційно отримав власний код у номенклатурі НАТО. Також ця модель має рекомендацію для використання в ЗСУ та інших підрозділах Сил оборони. Для цього бомбер пройшов всі державні випробування та підтвердив свої тактико-технічні характеристики.