Топ-10 громких концертов 2022: кто из мировых звезд приедет в Украину

Музыкальная афиша 2022 года радует. В отличии от затишья двух предыдущих лет в этом году каждый месяц в Киеве анонсирован как минимум один концерт знаменитого артиста: легендарные Игги Поп, Tricky, Iron Maiden, победители Евровидения Måneskin и многие другие. Шесть мировых звезд приедут в Киев впервые. Delo.ua подготовило подборку самых громких концертов 2022 в Киеве.

Самыми насыщенными будут летние месяцы: в июне-июле в Киеве пройдут крупнейшие украинские фестивали Atlas Weekend и UPark. Прошлым летом первый прошел в локальном формате (в основном с украинскими артистами), второй вообще не состоялся. Теперь их организаторы отрабатывают обещания, данные ранее, но не выполненные из-за пандемии ковида.

Måneskin

Когда: 7 марта в 20.00

Где: Stereo Plaza (проспект Лобановского,119)

Итальянская рок-группа Måneskin - победитель Евровидения -2021 выступит в Киеве в марте

Итальянская рок-группа Måneskin - победитель Евровидения -2021 выступит в Киеве рамках европейского турне. Итальянские рокеры сумели на все сто воспользоваться победой на Евровидении, усилив свою популярность в мире. Их называют главная рок-группа 2021 года, они в мировых топах Spotifyи в европейских чартах.

Одна из самых популярных песен Måneskin в стримингах —кавер «Beggin’»

Почему им удалось получить звание главной рок-группы 2021 года?

Måneskin — букварь популярной рок-музыки для листателей тиктока, - пишет Афиша Daily. Они играют рок, подсмотренный и подслушанный буквально отовсюду: лязгающие гитарами гаражные 70-е, мускулистый хард-рок начала того же десятилетия, глэмовые прикиды и ужимки из конца той же декады, ретророк и танцевальное инди из 2000-х.

Måneskin предлагают ультимативный карнавал: они берут набор всех возможных стереотипов о рок-музыкантах и устраивают из этого не концерт, но диснеевский аттракцион. Такого не было раньше, отмечают музкальные критики.

У Måneskin два альбома. С первым - Il ballo della vita - они гастролировали по Европе в 2018 году. Второй выпустили в 2021-ом под названием Teatro d'ira – Vol.

Билеты: 4999 грн

Tricky

Когда: 8 марта в 20.00

Где: клуб "Atlas" (улица Сечевых Стрельцов, 37-41)

Британский трип-хоп музыкант Tricky выступит в Киеве 8 марта

Легенда британского трип-хопа Tricky привезет в Киев свой 14-й студийный альбом "Fall To Pieces" и его главный трек "Fall Please". Четырнадцатая студийная работа продюсера выпущена на его собственном лейбле False Idols. В альбом вошло 11 песен при участии европейских вокалисток Oh Land и Marta Zlakovska.

"Fall To Pieces” посвящен внутренней борьбе человека с самим собой в тяжелые времена. Тематика альбом не случана: в мае 2020 года в семье Tricky произошла трагедия: из-за продолжительной болезни умерла его 24-летня дочь Mazey Topley-Bird, которая тоже была артисткой.

Tricky считается одним из основателей жанра трип-хоп. Свою сольную карьеру он начал в 1994 году. До этого, как приглашенный музыкант участвовал в записи ранних альбомов группы Massive Attack, но никогда не был официально участником этого коллектива.

Билеты: 990 - 1990 грн

WoodKid

Когда: 10 апреля в 20.00

Где: Stereo Plaza (проспект Лобановского,119)

WoodKid впервые выступит в Киеве в апреле 2022

Французская звезда арт-попа WoodKid впервые выступит в Киеве в рамках мирового турне.

Организация этого концерта была сложной. Свою роль сыграли локдауны, из-за которых выступление пришлось переносить несколько раз. Но дело было и не только в пандемии: первоначальный организатор еще до ковида сбежал с деньгами за проданные билеты. В конце-концов команде Stereo Plaza удалось найти решение ситуации, по словам владельцев концертной площадки, они договорились с артистом о выступлении на особых условиях. Билеты, купленные ранее менять не нужно, они будут действительны для заявленной даты концерта.

WoodKid исполнит суперхиты Iron, Run Boy Run и I Love You. Обещают стильное шоу, в котором артист участвует как дизайнер и режиссер, ведь кроме музыки он занимается фотографией, съемкой клипов (в том числе для Тейлор Свифт, Кэти Перри и Моби), работа над проектом Люка Бессона "Артур и минипуты", а в его портфолио несколько наград одного из самы авторитетных рекламных фестивалей "Каннские львы".

Свой дебютный сингл «Iron» Йоанн Лемойн выпустил под псевдонимом Woodkid в 2011 году. В 2012 вышел его второй сингл «Run Boy Run», а 18 марта 2013 года - альбом «The Golden Age».

Билеты: 1050-2600 грн

Iron Maiden

Когда: 29 мая в 20.00

Где: ВДНГ (проспект Академика Глушкова)

Легендарная британская хэви-метал группа Iron Maiden приедет в Украину впервые. Концерт пройдет в рамках мирового тура Legacy Of The Beast, который музыканты начали еще до пандемии, в 2018 году, запланировав выступить в 40 странах.

Шоу уже посмотрели более двух млн зрителей, из них 100 тысяч - на фестивале Rock in Rio Бразилии. В мае 2022 они начнут гастроли с Европы – Хорватии, Сербии, Румынии, после Киева поедут в Болгарию и Грецию, а потом - в Мексику и США.

Специальными гостями киевского шоу будут австралийская рок-группа Airbourne и немецкая готик-индастриал-метал-группа Lord Of The Lost. Кроме хитов Iron Maiden впервые исполнят несколько песен из нового студийного альбома Senjutsu- впервые они прозвучат вживую.

Группа Iron Maiden была создана в 1975 году, в 1980-ом вышел их первый альбом, а пик их популярности пришелся на 80-е – начало 90-х годов. За время своего существования Iron Maiden продали более 110 млн альбомов.

Билеты: 1229-2099 грн.

Pendulum

Когда: 18 июня

Где: UPark Festival в Sky Family park (проспект Романа Шухевича, 2)

Pendulum откроет в июне UPark Festival в киевском Sky Family park

Австралийская группа Pendulum - одна из лучших в стиле drum'n'bass впервые выступит в Украине. В прошлом году уже была попытка привезти группу в Киев, но этого не случилось по независящим от организаторов обстоятельстам, связанных с пандемией ковида.

В этом году Pendulum в Киев привозит UPark: выступелние группы откроет фестиваль 18 июня.

Группа Pendulum создана в 2002 году Свайром, Гаретом МакГрилленом и Полом Хардингом в авчтралиском городе Перт. В 2003 году группа переехала в Великобританию. Музыканты выпустили три студийных альбома, получивших золотые и платиновые статусы: Hold Your Color (2005), In Silico (2008) и Immersion (2010). Летом прошлого годы вышел мини-альбом группы под названием Elemental.

В этом году организаторы UPark Festival, не проводившие фестиваль из-за ковида в 2020 и 2021 годах, решили его провести, но в необчном формате: семь фестивальных дней разбили на три части. Первый блок концертов пройдет 18 и 19 июня. Кроме Pendulum хедлайнерами этих двух дней заявлены американские рокеры My Chemical Romance и канадские панки Sum 41.

Затем фестиваль вернется в Киев в июле - 10-11 и 15-17 июля. Откроет вторую часть UPark - концерт Gorilaz, а закроет фестиваль группа Slipknot.

Apocalyptica

Когда: 9 июля

Где: Atlas Weekend на ВДНГ

Apocalyptica выступят на фестивале Atlas Weekend-2022

Финская группа Apocalyptica выступят на фестивале Atlas Weekend, который пройдет с 6-10 июля в Киеве на ВДНГ. Музыканты сыграют хиты и новые песни из альбома Cell-0.

Группа Apocalyptica, исполняющая метал на виолончелях, существует с 1993 года. В ее состав входят три виолончелиста и барабанщик. На счету группы девять студийных альбомов.

В этом году организаторы фестиваля Atlas Weekend надеются, что он пройдет и пройдет не в урезанном виде. В 2020 году из-за начавшейся пандемии фестиваль не удалось провети, а прошлым летом его хоть и провели, но выступали основном украинские музыканты, а большинство заявленных зарубежных артистов не смогли приехать.

Некоторые из тех, кто был заявлен еще на 2020 год, выступят на фестивале в этом году. Кроме Apocalyptica уже заявлены Twenty One Pilots, Yungblud, Placebo, Guano Apes, alt-J, Two Door Cinema Club, Within Temptation, Alma, Tom Grennan.

Билеты: абонемент на все дни - 3400-7650 грн, билет на один день - 1300-1700 грн, билет на один день (VIP) – 2950-3850 грн.

Gorilaz

Когда: 10 июля в 14.00

Где: UPark Festival в Sky Family park (проспект Романа Шухевича, 2)

Gorilaz откроет июльскую часть фестиваля UPark в Киеве

Gorilaz выступит этим летом в Киеве на фестивале UPark. Это будет уже второй приезд группы в Украину на этот фестиваль.

Из-за ковида UPark пропустил 2020 и 2021. В этом году привозит обещанных звезд. Фестиваль планируют провести семь дней, но не подряд, а в три этапа. Первые концерты пройдут 18-19 июня - выступят американские рокеры My Chemical Romance и канадские панки Sum 41. Затем фестиваль вернется в Киев в июле - 10-11 и 15-17 июля. Откроют июлькие концерты Gorilaz 10 июля. А закроют фестиваль Slipknot 17 июля.

Билеты:

Игги Поп

Когда: 15 июля в 14.00

Где: UPark Festival в Sky Family park (проспект Романа Шухевича, 2)

75-летний Игги Поп впервые приедет в Украину и выступит на UPark Festival

"Крестный отц" панк-рока впервые приезжает в Украину. Концерт пройдет на UPark Festival, и у зрителей есть возможность живьем услышать культовые "The Passenger" и "Dirt".

Услышать знаменитую"The Passenger" в живом исполнении Игги Попа можно будет этим летом на фестивале UPark

Игги Поп – американский рок-певец, однин из основателей альтернативного рока. В апреле ему исполнится 75 лет. В 2009 году авторитетный британский журнал Classic Rock удостоил музыканта звания "Живая легенда". Артисту приписывают стейдж-дайвинг - ныряние со сцены в толпу фанатов.

В этот день на фестивале также выступят Gogol Bordello и Frank Carter & The Rattlesnakes.

Билеты: 1649-2299 грн (на один день фестиваля, в том числе и на 15 июня)

Slipknot

Когда:17 июля в 14.00

Где: UPark в Sky Family park (проспект Романа Шухевича, 2)

Slipknot выступят на закрытии UPark Festival-2022

Хедлайнером финального дня UPark Festival-2022 станет Slipknot - одна из популярнейших в мире хард-рок групп. Американские металлисты впервые приедут в Украину.

Slipknot известны своим сценическим имиджем. Музыканты носят комбинезоны и маски, которые, как они заявляют, отображают их внутренний мир и изменяются с выходом каждого нового альбома.

Последний новый сингл группы Slipkno «The Chapeltown Rag» вышел в ноябре 2021 года

Группа Slipknot была создана в 1995 году. После выхода дебютного альбома в 1999 году номинирована на Grammy, а в 2006 году победила в категории «Лучшее металл-исполнение». Группа выпустила 6 студийных альбомов, большинство из которых получили платиновый статус (продано более 30 млн копий по всему миру). Последний альбом We Are Not Your Kind, вышедший в 2019 году, дебютировал первым номером на Billboard 200.

В последний день фестиваля UPark также выступят британская группа Bullet For My Valentine, играющая металл-кор, а еще одного участника объявят позже.

Билеты: 1649- 3599 грн (на заключительный день фестиваля 17 июля).

Ник Кейв

Когда: 19 августа в 20.00

Где: Дворц спорта (площадь Спортивная, 1)

Ник Кейв и The Bad Seeds впервые выступят в Киеве в августе

Австралийская рок-группа Nick Cave & The Bad Seeds приезжает в Украину впервые.

Начинал Ник Кейв с экспериментального арт-панка, завоевывая австралийский, лондонский и берлинский андеграунд в составе Boys Next Door, The Birthday Party и, наконец, The Bad Seeds. Затем перешел от готик-рока и рок-н-ролла к лирическии балладам, энергичному чеймбер-попу и эмбиенту. В его последних записях, включая записанный после трагической гибели сына, альбом Ghostseen, много пронзительных и камерных историй, где побеждает любовь и всепрощение.

Одна из самых известных песен Ник Кейва - Where The Wild Roses Grow, которую он исполнил с Кайли Миноуг. Еще одна «визитная карточка» группы - композиция Red Right Hand, которая была написана еще в начале 1990-х, а сейчас известна как саундтрек к популярному сериалу "Острые козырьки".