Цены на сливочное масло в Украине могут вырасти на 15% до конца 2021 года

В мире за последние месяцы на треть выросли цены на сливочное масло. До конца года ожидается еще рост цен на 15%, который также произойдет в Украине, так как отечественный рынок реагирует на мировые тенденции. Об этом Delo.ua рассказал директор Infagro Василий Винтоняк.

По словам эксперта, сейчас цены на сливочное масло являются самыми высокими за последние годы. Такая тенденция связана с ростом стоимости сырья из-за рекордных цен на газ, которые за последние два месяца наблюдались в мире.

Также рост цен на сливочное масло в мире обусловлен высоким спросом на сырье со стороны трейдеров. Однако в Украине стоимость конечного продукта растет медленнее, чем на других рынках.

Касательно импорта и экспорта сливочного масла, в Украине сейчас наблюдается баланс, где около 10 тысяч тонн Украина отправляет на экспорт и примерно такие же объемы импортирует. По предварительной оценке эксперта Infagro, этот год Украина может закончить с более высокими показателями по экспорту, до 11 тысяч тонн.

Несколько лет назад мы экспортировали масло в ЕС, но сейчас преимущественно продаем в постсоветские страны, как Казахстан, Армения, Молдова, Грузия. Три года назад Украина экспортировала до 30 тысяч тонн за год, но сейчас у нас уже нет таких объемов молока, чтобы произвести столько масла и продать его. Василий Винтоняк Директор Infagro

Эксперт добавил, что импорт сливочного масла в Украину преимущественно поступает из Польши. При этом себестоимость польского сырья для производства масла после растаможивания выше (более 200 гривен за кг), чем в Украине (около 180 гривен за кг), поэтому иностранным экспортерам становится невыгодно завозить его в нашу страну.

Напомним, что АМКУ отменил штраф на 40 млн гривен трем производителям спреда из растительных жиров.

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