Одесский завод шампанских вин продали строительной компании за 195 млн грн

Фонд государственного имущества продал на онлайн-аукционе 1 февраля единый имущественный комплекс Одесского завода шампанских вин за 195,003 млн грн.

Как свидетельствуют результаты торгов в системе ProZorro.Sale, победителем оказалось ООО "ЭлитБуд Групп". Всего в аукционе участвовало семь компаний, стартовая цена составляла 87,38 млн грн.

Стоит также отметить, что ООО "Торговая компания "Тунелла" предложила за лот 195,002 млн грн, ООО "Одесский завод шампанских вин" - 195,001 млн грн, а ООО "Лейн Групп" - ровно 195 млн грн.

Завод приостановил свою деятельность еще в 2018 году. Предприятие фактически не функционирует четыре года из-за необходимости безотлагательной модернизации технического оснащения.

В состав данного актива входят 35 объектов недвижимости, 803 единицы машин и оборудования, а также семь транспортных средств и оборудования.

После подписания договора купли-продажи новый собственник обязан будет выполнять все приватизационные условия, в частности обеспечить сохранность профильной деятельности и содержать защитное сооружение гражданской защиты в готовности.

Владелец также обязан заключить с государственным органом охраны культурного наследия охранный договор на памятник и содержать помещение в надлежащем состоянии.

"ЭлитБуд Групп" - одесская компания с основным видом деятельности "строительство жилых и нежилых зданий". Ее руководителем и владельцем значится Аскольд Коваль, также являющийся совладельцем компании "Винфорт" с сетью винных магазинов Wine Story.

Основана она была в 2007 году, причем ее соучредителем до января 2009 года числился депутат Одесского городского совета Алексей Гончаренко, ныне являющийся депутатом Верховной Рады от "Европейской солидарности".

При этом входящий в медиахолдинг Гончаренко местный сайт "Думская" его фамилии в этом контексте избегает, отмечая, что владелец компании-победительницы Коваль через "Винфорт" связан с бывшим первым вице-мэром Одессы Сергеем Черненко, работавшим во время, когда город возглавлял Алексей Костусев, приходящийся Гончаренко отцом.

По данным издания, Коваль и Черненко выкупили ОЗШВ вместе с банкиром, меценатом и депутатом горсовета от "Слуги народа" Вадимом Мороховским. Последний является создателем Музея современного искусства и планирует превратить бывший завод в крупный арт-центр. Как отмечает "Думская", застройка территории завода на Французском бульваре пока не грозит.

В то же время, как указывает СМИ, в 2016 году ряд нежилых строений завода (цехи гофротары, стеклотары и затарки, расположенные ближе к проспекту Шевченко) купило ООО "Вермей", бенефициаром которого значится ООО "Руником инвест" (застройщик ЖК "Радужный"). В 2019 году горсовет передал фирме в аренду земельный участок под ними площадью 0,35 га для эксплуатации и обслуживания административно-складских строений, сооружений инженерной инфраструктуры. Однако в конце того же года инспекция архитектурно-строительного контроля одобрила строительство там высоток.

Напомним также, что 26 января Одесский областной совет принял обращение к Фонду госимущества и Министерству культуры и информационной политики, призвав не допустить строительство бизнес-центра или жилого комплекса на территории приватизируемого ОЗШВ.