У Kernel уточнили інформацію щодо нового очільника ДПЗКУ Гапчича: Він вже 10 років не працює у компанії

У Kernel уточнили інформацію ЗМІ про те, що новий очільник Державної продовольчо-зернової корпорації України Дмитро Гапчич працював у компанії, проте аж 10 років тому і не на топменеджерських посадах. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті компанії.

У повідомленні привітали пана Гапчича з новою посадою та висловили надію, що бізнес-досвід експертів із системних компаній буде корисним державі. Водночас представники Kernel акцентують увагу громадськості, що Дмитро Гапчич залишив компанію у кінці 2013 року. З того часу, він не має жодного відношення до Kernel і, наскільки відомо, займався підприємницькою діяльністю.

В компанії заявили про готовність надати додаткову інформацію і закликали ЗМІ не використовувати маніпулятивні заголовки, щоб свідомо не вводити читачів в оману.

Нагадаємо, 29 серпня видання "Економічна правда" з посиланням на народного депутата України Олексія Гончаренка повідомила, що керівником ДПЗКУ призначено Дмитра Гапчича, якого журналісти помилково назвали «топ-менеджером "Кернела". Згодом матеріал виправили, залишивши формулювання "екс топ-менеджер "Кернела".