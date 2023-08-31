В Kernel уточнили информацию о новом руководителе ГПЗКУ Гапчиче: Он уже 10 лет не работает в компании

В Kernel уточнили информацию СМИ о том, что новый глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Дмитрий Гапчич работал в компании, однако 10 лет назад и не на топ-менеджерских должностях. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании.

В сообщении поздравили Гапчича с новой должностью и выразили надежду, что бизнес-опыт экспертов по системным компаниям будет полезен государству. В то же время представители Kernel акцентируют внимание общественности, что Дмитрий Гапчич покинул компанию в конце 2013 года. С тех пор он не имеет никакого отношения к Kernel и, насколько известно, занимался предпринимательской деятельностью.

В компании заявили о готовности предоставить дополнительную информацию и призвали СМИ не использовать манипулятивные заголовки, чтобы сознательно не вводить читателей в заблуждение.

Напомним, 29 августа издание "Экономическая правда" со ссылкой на народного депутата Украины Алексея Гончаренко сообщила, что руководителем ГПЗКУ назначен Дмитрий Гапчич, которого журналисты ошибочно назвали "топ-менеджером "Кернела". Впоследствии материал исправили, оставив формулировку "экс-топ-менеджер "Кернела".