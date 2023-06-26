У Мінагрополітики прогнозують менший урожай зернових цьогоріч, але дефіциту не буде

В Україні в 2023 році буде зібрано близько 46 млн тонн зернових, що на 10-15% менше, ніж торік. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба відомства.

Однак він зазначив, що споживання зернових в Україні становить 18 млн тонн, тому дефіциту цієї продукції для внутрішніх потреб не буде.

Також чиновник розповів, що жнива цьогоріч розпочалися із запізненням, але вже намолочено 100 тисяч тонн озимого ячменю на Одещині. В липні активні жнива розпочнуться по всій території України.

Що стосується того, скільки коштуватимуть зернові, то кінцева ціна буде відома ближче до осені.

"Зараз експортні ціни на зернові знизилися. Але сподіваюся, що ближче до вересня ціни на експорт агропродукції наближатимуться до показників попереднього року", – висловився Висоцький.