В Раду внесли законопроект про електронні аграрні розписки: як вони працюватимуть

23 депутата Верховної Ради пропонують парламенту запровадити в Україні електронні аграрні розписки, що має стати новим фінансовим інструментом для кредитування сільськогосподарського виробництва.

Про це йдеться в законопроекті №9266, внесеному до Ради 2 травня. Авторами документу є, в тому числі, низка членів комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, серед яких і його голова Данило Гетманцев, його перший заступник Ярослав Железняк та заступник Олександр Ковальчук.

Законопроектом пропонується, зокрема, визначити правову природу електронної аграрної розписки як боргового неемісійного цінного паперу, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених умовах.

Таким чином, ці розписки зможуть бути самостійним предметом обігу на ринках капіталу, бути об'єктом купівлі-продажу та інших правочинів, джерелом одержання прибутку, а отже виступати різновидом грошового капіталу. Передбачено, що такі розписки можуть бути обмежені в обороті, частково обмежені в обороті та необмежені в обороті.

За змістом зобов’язання боржника вони можуть бути товарними (з зобов'язанням поставки узгодженої продукції, якість, кількість, місце та строк якої визначені в самій розписці) або фінансовими (відповідно, з зобов'язанням сплатити суму, розмір якої може бути фіксованим або змінним, та може визначатися за формулою, про яку домовилися боржник та кредитор, з урахуванням цін на сільгосппродукцію у визначеній кількості та якості).

Передбачено, що такі розписки будуть існувати у формі електронного документу в Реєстрі електронних аграрних розписок. Боржники та кредитори можуть видавати, передавати або вносити зміни до розписки в реєстрі самостійно, використовуючи свій електронний підпис.

Вести облік таких цінних паперів та відкривати рахунки в них буде Центральний депозитарій. Порядок та особливості депозитарного обліку неемісійних цінних паперів, порядок введення неемісійного цінного паперу до систему депозитарного обліку має бути встановлено Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

Законопроект розширює коло суб’єктів, які можуть видавати ЕАР у порівнянні з традиційними паперовими розписками за рахунок сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, члени яких мають у власності земельні ділянки сільгосппризначення або право користування такою ділянкою за умови наявності нотаріально посвідченої згоди такого члена кооперативу на видачу такої розписки.

Документ пропонує оновлений перелік реквізитів окремо для електронних фінансових та товарних аграрних розписок, що викликано специфікою їх змісту та особливостями закріплених ними зобов’язань.

ЕАР містимуть групу реквізитів, поєднаних у виконавчу частину аграрних розписок і набуватимуть чинності з дня, наступного за днем невиконання розписки повністю або частково. Такі реквізити перетворюють розписку на виконавчий документ, представлений спеціальною випискою з Реєстру ЕАР.

Така виписка з реєстру може за бажанням кредитора формуватися на всю суму усіх вимог за розпискою, окремо на стягнення заборгованості чи неустойки (штрафу, пені), якщо такі санкції нею передбачені, або ж на суми витрат на завершення вирощування/збирання/виробництво/утримання/зберігання/транспортування предмета застави.

Предметом застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції. Крім неї, законопроект передбачає можливість та порядок застави за ЕАР живих тварин та продуктів тваринного походження, рослинного походження чи продуктів їх первинної переробки.

Кредитор зможе стягувати заборгованість у безспірному порядку на підставі нового виконавчого документа – спеціальної виписки з Реєстру ЕАР. Як вказують автори, це створить належне правове поле для видачі багаторічних розписок, виконання за якими відбуватиметься частинами протягом кількох маркетингових періодів.

У разі недостатності або відсутності застави за розпискою для задоволення вимог кредитора стягнення у безспірному порядку відбуватиметься шляхом звернення стягнення на інше майно боржника або інших осіб, які несуть солідарну відповідальність з ним.

При цьому для усунення потенційного ризику рейдерства щодо землевласників законопроектом встановлено заборону передання у заставу за ЕАР ділянок сільгосппризначення, а також заборону стягнення заборгованості за розпискою у вигляді такої землі.

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