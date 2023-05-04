В Раду внесли законопроект об электронных аграрных расписках: как они будут работать

23 депутата Верховной Рады предлагают парламенту ввести в Украине электронные аграрные расписки, которые должны стать новым финансовым инструментом для кредитования сельскохозяйственного производства.

Об этом говорится в законопроекте №9266, внесенном в Раду 2 мая. Авторами документа являются, в том числе, ряд членов комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, среди которых и его председатель Даниил Гетманцев, его первый заместитель Ярослав Железняк и заместитель Александр Ковальчук.

Законопроектом предлагается, в частности, определить правовую природу электронной аграрной расписки как долговой неэмиссионной ценной бумаги, фиксирующей безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом, осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денежную сумму на определенных условиях.

Таким образом, эти расписки могут быть самостоятельным предметом обращения на рынках капитала, быть объектом купли-продажи и других сделок, источником получения прибыли, а следовательно выступать разновидностью денежного капитала. Предполагается, что такие расписки могут быть ограничены в обороте, частично ограничены в обороте и не ограничены в обороте.

По содержанию обязательства должника они могут быть товарными (с обязательством поставки согласованной продукции, качество, количество, место и срок которой определены в самой расписке) или финансовыми (соответственно, с обязательством уплатить сумму, размер которой может быть фиксированными или переменным и может определяться по формуле, о которой договорились должник и кредитор, с учетом цен на сельхозпродукцию в определенном количестве и качестве).

Предполагается, что такие расписки будут существовать в форме электронного документа в Реестре электронных аграрных расписок. Должники и кредиторы смогут выдавать, передавать или вносить изменения в расписку в реестре самостоятельно, используя свою электронную подпись.

Вести учет таких ценных бумаг и открывать счета в них будет Центральный депозитарий. Порядок и особенности депозитарного учета неэмиссионных ценных бумаг, порядок введения неэмиссионной ценной бумаги в систему депозитарного учета должны быть установлены Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Законопроект расширяет круг субъектов, которые могут выдавать ЭАР по сравнению с традиционными бумажными расписками за счет сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, члены которых имеют в собственности земельные участки сельхозназначения или право пользования таким участком при наличии нотариально удостоверенного согласия такого члена кооператива на выдачу такой расписки.

Документ предлагает обновленный перечень реквизитов отдельно для электронных финансовых и товарных аграрных расписок, что вызвано спецификой их содержания и особенностями закрепленных ими обязательств.

ЭАР будут содержать группу реквизитов, объединенных в исполнительную часть аграрных расписок и вступающих в силу со дня, следующего за днем невыполнения расписки полностью или частично. Такие реквизиты будут превращать расписку в исполнительный документ, представленный специальной выпиской из Реестра ЭАР.

Такая выписка из реестра может по желанию кредитора формироваться на всю сумму всех требований по расписке, отдельно на взыскание задолженности или неустойки (штрафа, пени), если такие санкции ею предусмотрены, или же на суммы расходов на завершение выращивания/сбора/производства/содержания/хранения/транспортировки предмета залога.

Предметом залога может являться исключительно будущий урожай сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, законопроект предусматривает возможность и порядок залога по ЭАР живых животных и продуктов животного происхождения, растительного происхождения или продуктов их первичной переработки.

Кредитор сможет взимать задолженность в бесспорном порядке на основании нового исполнительного документа – специальной выписки из Реестра ЭАР. Как указывают авторы, это создаст надлежащее правовое поле для выдачи многолетних расписок, выполнение по которым будет происходить частями в течение нескольких маркетинговых периодов.

В случае недостаточности или отсутствия залога по расписке для удовлетворения требований кредитора взыскание в бесспорном порядке будет производиться путем обращения взыскания на другое имущество должника или других лиц, несущих солидарную ответственность с ним.

При этом для устранения потенциального риска рейдерства в отношении землевладельцев в законопроекте установлен запрет на передачу в залог по ЭАР участков сельхозназначения, а также запрет взыскания задолженности по расписке в виде такой земли.

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