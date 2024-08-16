Водіїв самокатів "ловлять" за кермом у нетверезому стані: як їх штрафують

Щонайменше 130 справ через ДТП за участю електросамокатів розглядалося у судах за останні 5 років. 34% з них потрапили на розгляд у 2023 році. За порушення самокатників можуть штрафувати від 340 грн до 17 000 грн та на рік позбавити водійського посвідчення.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Кримінальні справи через ДТП з електросамокатами

Зазначається, що станом на серпень 2024 року 111 адміністративних та 22 кримінальні справи через ДТП з електросамокатами знайдено в судовому реєстрі.

За даними аналітиків, найбільшу кількість ДТП за участю самокатників було зафіксовано торік: 36 адміністративних та 10 кримінальних справ.

"Втім, рік до року таких проваджень лише більшає: цьогоріч вже відкрито більше кримінальних справ, аніж за весь 2021 рік. Від початку поточного року у судах вже розглядалося щонайменше 16 адміністративних та 3 кримінальні справи за участю самокатників", - констатують в "Опендатабот".

Водіїв самокатів "ловлять" за кермом у нетверезому стані

Як повідомляють в "Опендатабот", найчастіші види ДТП, коли в дорожній пригоді винні власне водії самокатів, — це наїзд на пішохода або ж пошкодження майна. У таких справах кермувальники переважно відбуваються сплатою штрафу у розмірі від 340 до 850 грн.

Водночас більшає кількість випадків, коли водіїв самоката "ловлять" за кермом у нетверезому стані.

"Так, наприклад, торік водій орендованого самоката на тротуарі збив жінку. Під час перевірки у нього виявили 0,9 проміле алкоголю — це приблизно як після вживання 250 мл горілки. Порушника оштрафували на 17 тисяч грн та позбавили водійського посвідчення на рік", - зауважують в "Опендатабот".

Там додають, що порушників не завжди можна повноцінно притягти до відповідальності через те, що кермувальники можуть не мати водійського посвідчення та просто не знати ПДР.

"Так, наприклад, кур’єр на електросамокаті, який поспішав на замовлення з 0,33 проміле, у суді доводив, що був тверезий, а самокат не є транспортним засобом. Втім, ці аргументи не допомогли уникнути штрафу у 17 тисяч грн. Вилучити водійське посвідчення, як того вимагає закон, не змогли — у порушника його ніколи й не було", - розповідають в "Опендатабот".

Як бізнес з прокату самокатів реагує на таку статистику

У компаніях Bolt та Jet зазначили, що закон не вимагає від самокатників наявності водійського посвідчення, проте за правилами їх сервісів кермувальник має бути повнолітнім. Але документального підтвердження віку сервіси не вимагають: користувачі мають ввести свою дату народження під час реєстрації.

В обох компаніях підкреслили, що всі поїздки застраховані на випадок шкоди життя чи майна третіх осіб. Водночас у випадку, якщо у ДТП потрапив неповнолітній, який під час реєстрації накинув собі років (як у справі, коли підліток у Києві протаранив автівку), наслідки цієї автопригоди страховкою або ж не покриваються взагалі (Jet), або ж, в залежності від обставин, сервіс залишає за собою право на остаточне рішення (Bolt).

Що робити водіям, якщо збили самокатника

Нагадаємо, що у 2023 року водіїв самокатів на рівні закону визнали повноцінними учасниками дорожнього руху — проте спеціальні правила для них досі не затверджені.

Кермувальники електросамокатів, моноколес тощо повинні рухатися якомога правіше проїзної частини, користуватися світловідбивними елементами та шоломами. Водночас їздити тротуарами та пішохідними доріжками такому транспорту заборонено.

Через відсутність чіткої регуляції водії електросамокатів не можуть оформити поліс ОСЦПВ (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів), і у випадку вини в ДТП, повинні компенсувати шкоду іншим учасникам руху власним коштом.

Якщо в ДТП винний водій автомобіля, то страхове відшкодування потерпілому водію електросамоката покривається автоцивілкою (полісом ОСЦПВ) автомобіліста.

У випадку вини водія електросамоката вегулювання відбувається через суд. Якщо суд визнає винуватцем водія електросамоката, він компенсує збитки власнику пошкодженого авто в повному обсязі.