В Україні прискорилося врегулювання страховиками вимог від постраждалих у ДТП: як зросли суми відшкодування

У першому півріччі 2024 року 68,8% страхових випадків, пов'язаних з ДТП, було врегульовано в перші 60 днів після самих подій, що є значним покращенням порівняно з минулорічним показником у 62%. Як зазначають у Моторному (транспортному) страховому бюро України, це свідчить про підвищення ефективності роботи страхових компаній на ринку.

Загалом в січні-червні було врегульовано 70 817 вимог, що на 14,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. З них 35,7%, або 25 326 вимог було врегульовано з використанням європротоколу.

Натомість загальна сума сплаченого страхового відшкодування потерпілим за цими вимогами зросла більше - на 26,6% порівняно з минулим роком - і склала понад 2,3 мільярда гривень.

Рівень середньої виплати за перше півріччя поточного року становив: за шкоду здоровʼю та життю - 55 321 гривню, за шкоду завдану майну - 40 378 гривень, а за випадками, врегульовами за допомогою європротоколу - 17 772 гривні.

Нагадаємо при цьому, що за січень-квітень українські страхові компанії виплатили потерпілим у ДТП 1590,5 мільйона гривень страхового відшкодування, що на 34% більше ніж за аналогічний період минулого року. Лідерами за цим показником є компанії ТАС, "Оранта" та "Княжа".

Найбільша сума припала на виплати за шкоду, завдану майну - 1119,5 мільйона гривень (зросла відразу на 39,6% до минулорічної). Виплати ж потерпілим у ДТП, оформлених за допомогою європротоколу, склали 308,5 мільйона гривень (ріст 24% у порівнянні з минулим роком).

Зазначимо, що європротокол – це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями-учасниками аварії на місці, потім надається страховику для підтвердження події. Цей інструмент дозволяє оформити ДТП без виклику поліції і при цьому забезпечує можливість отримання відшкодування від СК.

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