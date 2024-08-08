В Украине ускорилось урегулирование страховщиками требований от пострадавших в ДТП: как выросли суммы возмещения

В первом полугодии 2024 года 68,8% страховых случаев, связанных с ДТП, были урегулированы в первые 60 дней после самих происшествий, что является значительным улучшением по сравнению с прошлогодним показателем в 62%. Как отмечают в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины, это свидетельствует о повышении эффективности работы страховых компаний на рынке.

В целом в январе-июне было урегулировано 70 817 требований, что на 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из них 35,7%, или 25 326 требований было урегулировано с использованием европротокола.

Общая сумма уплаченного страхового возмещения потерпевшим по этим требованиям выросла больше — на 26,6% по сравнению с прошлым годом — и составила более 2,3 миллиарда гривен.

Уровень средней выплаты за первое полугодие текущего года составил: за вред здоровью и жизни — 55 321 гривну, за ущерб причиненный имуществу — 40 378 гривен, а по случаям, урегулированным с помощью европротокола — 17 772 гривны.

Напомним, что за январь-апрель украинские страховые компании выплатили пострадавшим в ДТП 1590,5 миллиона гривен страхового возмещения, что на 34% больше чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по этому показателю являются компании ТАС, "Оранта" и "Княжа".

Наибольшая сумма пришлась на выплаты за ущерб, причиненный имуществу – 1119,5 миллиона гривен (выросла сразу на 39,6% к прошлогодней). Выплаты пострадавшим в ДТП, оформленных с помощью европротокола, составили 308,5 миллиона гривен (рост 24% по сравнению с прошлым годом).

Отметим, что европротокол – это специальный бланк сообщения о наступлении ДТП, который заполняется водителями-участниками аварии на месте, после чего предоставляется страховщику для подтверждения происшествия. Этот инструмент позволяет оформить ДТП без вызова полиции и обеспечивает возможность получения возмещения от СК.

Источник фото: ua.depositphotos.com