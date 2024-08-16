Водителей самокатов "ловят" за рулем в нетрезвом состоянии: как их штрафуют

По меньшей мере, 130 дел из-за ДТП с участием электросамокатов рассматривалось в судах за последние 5 лет. 34% из них попали на рассмотрение в 2023 году. За нарушение самокатчиков могут штрафовать от 340 грн до 17 000 грн и в год лишить водительского удостоверения.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Уголовные дела из-за ДТП с электросамокатами

Отмечается, что по состоянию на август 2024 года 111 административных и 22 уголовных дела из-за ДТП с электросамокатами обнаружены в судебном реестре.

По данным аналитиков, наибольшее количество ДТП с участием самокатчиков было зафиксировано в прошлом году: 36 административных и 10 уголовных дел.

"Впрочем, год к году таких производств только увеличивается: в этом году уже открыто больше уголовных дел, чем за весь 2021 год. С начала текущего года в судах уже рассматривалось по меньшей мере 16 административных и 3 уголовных дела с участием самокатчиков", — констатируют в "Опендатабот" .

Водителей самоката "ловят" за рулем в нетрезвом состоянии

Как сообщают в "Опендатабот", самые частые виды ДТП, когда в дорожном происшествии виновны собственно водители самокатов, — это наезд на пешехода или повреждение имущества. По таким делам водители преимущественно происходят уплатой штрафа в размере от 340 до 850 грн.

В то же время увеличивается количество случаев, когда водителей самоката "ловят" за рулем в нетрезвом состоянии.

"Так, например, в прошлом году водитель арендованного самоката на тротуаре сбил женщину. Во время проверки у него обнаружили 0,9 промилле алкоголя — это примерно после употребления 250 мл водки. Нарушителя оштрафовали на 17 тысяч грн и лишили водительского удостоверения в год", — отмечают в "Опендатаботе".

Там добавляют, что нарушителей не всегда можно полноценно привлечь к ответственности из-за того, что водители могут не иметь водительского удостоверения и просто не знать ПДД.

"Так, например, курьер на электросамокате, который спешил по заказу с 0,33 промилле, в суде доказывал, что был трезв, а самокат не является транспортным средством. Впрочем, эти аргументы не помогли избежать штрафа в 17 тысяч грн. водительские права, как того требует закон, не смогли — у нарушителя его никогда и не было", — рассказывают в "Опендатабот".

Как бизнес по прокату самокатов реагирует на такую статистику

В компаниях Bolt и Jet отметили, что закон не требует от самокатчиков наличия водительского удостоверения, однако по правилам их сервисов водитель должен быть совершеннолетним. Но документального подтверждения возраста услуги не требуют: пользователи должны ввести свою дату рождения во время регистрации.

В обеих компаниях подчеркнули, что все поездки застрахованы на случай ущерба жизни или имуществу третьих лиц. В то же время в случае, если в ДТП попал несовершеннолетний, который во время регистрации накинул себе лет (как по делу, когда подросток в Киеве протаранил автомобиль), последствия этого автопроисшествия страховкой либо не покрываются вообще (Jet), либо, в зависимости от обстоятельств, сервис оставляет за собой право на окончательное решение (Bolt)

Что делать водителям, если сбили самокатчика

Напомним, что в 2023 году водителей самокатов на уровне закона признали полноценными участниками дорожного движения, однако специальные правила для них до сих пор не утверждены.

Руководители электросамокатов, моноколес и т.д. должны двигаться как можно правее проезжей части, пользоваться светоотражающими элементами и шлемами. В то же время ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам такому транспорту запрещено.

Из-за отсутствия четкой регуляции водители электросамокатов не могут оформить полис ОСАГО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств), и в случае вины в ДТП, должны компенсировать ущерб другим участникам движения за свой счет.

Если в ДТП виноват водитель автомобиля, то страховое возмещение потерпевшему водителю электросамоката покрывается автогражданкой (полисом ОСАГО) автомобилиста.

В случае вины водителя электросамоката вегулирование происходит через суд. Если суд признает виновником водителя электросамоката, он компенсирует ущерб владельцу поврежденного автомобиля в полном объеме.