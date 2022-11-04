Дисбаланс на готівковому ринку. Чи так просто зараз обміняти у банках гривню на долар чи євро

Ще наприкінці вересня гривня у банках в середньому по Україні ослабла до 42-43 грн/$ і більше, але вже на початку листопада національна валюта на готівковому ринку показала відчутне укріплення до 39-40 грн/$. Війна працює на девальвацію, але в Україні за останній місяць збіглись два фактори, які, навпаки, гривню показово зміцнили.

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Одним із чинників курсоутворення була і залишається якраз наявність валютної готівки у банків. До широкомасштабного вторгнення РФ фінустанови завозили її переважно літаками з-за кордону. З закриттям авіасполучення банки почали відчувати глибоку нестачу "живих грошей", допоки за справу не взявся НБУ (перший фактор), надаючи їм готівкову валюту в обмін на безготівкову.

Перша така операція відбулася 7 вересня. У Нацбанку пообіцяли зберігати цю практику доки це буде необхідно, а результати операцій з постачання готівкової валюту у банки почали публікуватися в день їх проведення. Правда, підживлювати валютою регулятор почав тільки ті банки, які вважав системно важливими.

За вересень–жовтень НБУ орієнтовно передав до банківських кас понад $200 млн (долара і євро в еквіваленті), завдяки чому вони задовольняли попит населення за нижчим курсом, ніж обмінники. "У серпні і вересні через проблеми з логістикою відчувався певний дефіцит, але зараз ситуація стабілізувалася", – говорить у коментарі delo.ua директор ProFin Consulting Вадим Березовик.

Але, по-перше, варто пам’ятати, що наявність готівкової валюти у банках і касах їхніх відділень – речі різні. Виникає питання інкасації, яку іноді проводять за проханням клієнтів, про що нижче. По-друге, на ринку склався очевидний дисбаланс готівкового долару та євро. На це, зокрема, звертає увагу і фінансовий експерт Андрій Львов.

"Євро практично нікуди дівати, але все ще відчувається нестача великого обсягу долара у касах. Якщо навіть запитати про наявність долара у касах державних банків, нерідко можна почути, що з цим у них великі проблеми. Серед іншого, це пов’язано з накладеними на банки обмеженнями НБУ (по валютній позиції та роботі на міжбанку, – ред.)", – розповідає Львов.

Населення втратило запал до готівкової валюти

Також фактором зміцнення готівкової гривні у банках стало й падіння попиту громадян на готівкову валюту. Валюти стало більше, тому ажіотаж зник. "Якщо люди бачать, що є можливість купити інвалюту, а гривня укріплюється, то й бажання купити долар чи євро, якщо навіть є вільні кошти, зникає", – додає Вадим Березовик.

"Наразі суттєвих проблем із готівковою інвалютою (насамперед, євро, – ред.) в касах немає. Ситуація стабільна, а НБУ вже кілька тижнів не проводить аукціонів з продажу банкнот доларів та євро. Про владнання ситуації із дефіцитом готівкової валюти свідчить й поступове зміцнення гривні у готівковому сегменті", – пояснює директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Анна Золотько.

Про те ж йдеться і в останньому інфляційному звіті НБУ за жовтень. "Зокрема операції з підкріплення банків готівковим доларом та євро, збільшення можливості громадянам купувати валюту з подальшим вкладенням її на депозит та збільшення обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, послабили тиск на готівковому ринку".

За словами Золотько, ситуація в різних банках та навіть відділеннях може відрізнятися, але загалом проблем наразі немає: клієнти можуть купувати валюту, отримувати готівку з рахунків в іноземній валюті. Хоча, як і раніше, банки просять завчасно попереджати про намір зняти кошти, щоб в касі було достатньо коштів.

Чи можна купити валюту у "Приваті" і "Ощаді". Наш експеримент

У розмові з нами прессекретар Приватбанку Олег Серга переконує, що хоч проблем із готівковою інвалютою у касах фінустанови немає, проте якщо йдеться про бажання обміняти великі суми, "паперові" долар чи євро варто замовляти заздалегідь у додатку "Приват24".

"Краще валюту замовляти. У нас ця процедура існує вже давно. Якщо ви замовляєте певну суму, вона буде на відділенні, яке треба вказати у додатку. Замовляти необхідно на певний день і на певний час", – розповідає Олег Серга.

На "гарячій лінії" банку нам сказали, що про обсяг готівкової валюти треба дізнаватись, йдучи у кожне відділення окремо. Втім, порадили: стосовно крупних сум варто звертатись до крупних відділень і краще після обіду, коли відбувається завезення готівки.

І справді, з відповідним запитом ми звернулись до двох столичних відділень Приватбанку. МИ поцікавились, чи є у банківській касі на обмін $2 тис. В обох випадках відповіли, що кошти є. Але у той же час суму, приміром, у $20 тис. варто замовляти у "Приват24".

У Ощадбанку ситуація інакша. В обох відділеннях, до яких ми звернулися по готівкову валюту, долара просто не виявилось, а в євро лишались невеликі суми. І по замовленню, як нам повідомили, фінустанова не працює.

"Сьогодні валюту ніхто не продавав, тому у нас її зараз немає. У нас це працює, як у рулетці: якщо тобі пощастило, і хтось перед тобою продав валюту, у тебе є нагода її знову придбати. Але наразі у касі ні готівкового долара, ні євро немає зовсім", – відказали нам в державному Ощадбанку.

Але у той же час у Ощадбанку підкреслили, що за останні кілька днів зовсім не було охочих ні продати, ні купити валюту. Попит як на готівковий долар, так і на євро дійсно впав. А з ним – і гостра необхідність дбати про їх наявність у касах банків.